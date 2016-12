Preocupación de UNTER por el cierre de los anexos de Educación en las cárceles

El Ministerio confirmó en las últimas horas que los anexos que funcionaban en las cinco cárceles de la provincia dejarán de funcionar y se modificará la modalidad de enseñanza, convirtiendo los espacios en Centros Educativos para Jóvenes y Adultos (CEPJA).



Inmediatamente, la UNTER inició acciones en resguardo de la continuidad laboral de los docentes que cumplen funciones en las cárceles. Se elevaron diversas notas y se pidieron audiencias con funcionarios de Educación para plantear la negativaa esta determinación. Además, el tema será planteado en la próxima paritaria, prevista para el jueves 29.



Para Clara Busso, titular de la UNTER Viedma, esta medida “es una cuestión de ajuste, porque vale la mitad” y surge de “un desconocimiento absoluto de la realidad de las cárceles, porque la experiencia semipresencial no sirve en este contexto”.



En diálogo con F5 Gremiales, la dirigente explicó que “la modalidad semipresencial sirve cuando el alumno tiene dificultad para ir a la escuela pero tiene otros espacios para estudiar, como por ejemplo la tranquilidad de su casa; pero estudiar en un calabozo, con otro montón de gente y lo que implica la cárcel es bastante conflictivo”.



“Esta es una experiencia imposible de implementar en las cárceles”, ratificó Busso y señaló que “el Ministerio habla de un diagnóstico que nadie conoce y los docentes nunca tuvieron posibilidad de opinar”. Aseguró que ya hubo contactos con vocal madre-padre del CPE y con el obispo de Viedma, quien “está muy preocupado por esta situación”.



“Los alumnos necesitan más tiempo con el docente. Cerrar las escuelas en las cárceles en un despropósito. Si hay alguna posibilidad de que quienes están presos puedan reinsertarse en la sociedad es a través de la educación”, resaltó la dirigente.



Busso aseguró que esta medida “significa tener menos cantidad de docentes y de horas cátedra” y remarcó: “Los docentes son interinos, ahora se caen sus cargos, pierden las horas y quedan sin trabajo, desocupados. Si pueden conseguir algo en otro lado, tienen suerte y sino, lo pierden”.



“Tenemos docentes que hace años que trabajan ahí, que están desde el 2007. Y siguen porque están convencidos de que ahí se genera el cambio y es donde vale la pena estar”, sostuvo.



Además, cuestionó la modalidad de los CEPJA porque “son un sistema que hasta ahora no tiene una buena experiencia. Hay dos funcionando en Viedma y no se conocen egresados, no es una experiencia tan positiva como para estar repitiéndola”.