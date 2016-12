Weretilneck presidió el acto de colación de 80 egresados del IPAP en Cipolletti

Durante la ceremonia realizada en la tarde del martes, recibieron sus certificados de finalización de estudios de las Tecnicaturas Superiores en Enfermería, Seguridad e Higiene con orientación al Sector Público, Promoción Sociocultural y Comunitaria, Gestión Pública con orientación en Gestión Administrativa, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Servicios de Salud, Ciclo Secundario para Adultos Trabajadores y Trayecto Formativo Inspectores Laborales.



El Mandatario estuvo acompañado por el Intendente, Aníbal Tortoriello; la secretaria adjunta de UPCN, Mirta Figueroa; el presidente del Directorio de IPAP, Martín Alcalde; la coordinadora de la Unidad Ejecutora del IPAP, Silvia Heckel, y los legisladores José Liguen, Marta Milessi, Silvana Larralde, Elbi Cides y Rubén López.



De este modo, y luego de entregar los diplomas a los egresados oriundos de Rincón de los Sauces, Catriel, Cinco Saltos, Cipolletti, Allen, Roca, Ingeniero Huergo, General Godoy, Villa Regina y de localidades de la provincia de Chubut; Weretilneck indicó: "Es un día importante para todos nosotros y queríamos estar porque éste evento no sólo es importante para ustedes sino para nosotros; y queríamos que el esfuerzo que han hecho durante tantos meses sea conocido por toda la comunidad".



Weretilneck destacó que el IPAP tuvo durante el año más 400 egresados en sus 23 centros, detallando además que no sólo se brindaron capacitaciones en ciudades grandes sino también en pequeños poblados, otorgando la modalidad presencial y a distancia.



"La sociedad cambia, Río Negro cambia y el Estado también se ve obligado a cambiar para desarrollar otras maneras de relacionarse más acordé a los tiempos que corren", explicó el Mandatario, y prosiguió: "Para que el Estado cambie, deben cambiar las personas que trabajan en él y aumentar sus conocimientos y capacidades”.



"Queremos desearles una gran carrera y felicitarlos por lo que han hecho y el esfuerzo cotidiano. No hay una etapa en la vida para aprender, ya que toda la vida del ser humano es aprendizaje".

"Si fueron capaces de lograr ésto significa que son capaces de mucho más; lo que forma parte de nuestro interior no se pierde nunca, porque es lo más importante que tiene una persona", finalizó.



A su turno, la secretaria adjunta de UPCN Mirta Figueroa, indicó: "es un orgullo y un placer para está organización poder haber trabajado de manera tan exitosa con el Gobierno Provincial".



Destacó la importancia de la profesionalización y capacitación de los empleados públicos, y destacó la trascendencia de haber brindando estabilidad laboral para más 5.000 agentes.



"Mientras en otras provincias se despide gente aquí se les ofrece estabilidad laboral", aseguró y manifestó el compromiso de continuar trabajando en conjunto.



Finalmente el presidente del Directorio de IPAP, Martín Alcalde, indicó: "Hoy es un día muy especial para toda la familia de la instrucción, porque se trata de la última etapa de actos de cierre de ciclo lectivo".



"Nos sentimos muy complacidos de poder compartir este momento que corona el esfuerzo de todos el año", sostuvo y destacó el arduo trabajo hacia la profesionalización de los empleados públicos.



Subrayó que el logro en la consecución de los objetivos del ciclo se debió al trabajo mancomunado del Gobierno Provincial y de UPCN seccional Río Negro "dos fuerzas fundamentales para que el IPAP adquiera jerarquía".