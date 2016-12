Tarjetas de crédito y débito, buscan bajar comisiones

Ocampos explicó “se trata de un proyecto que define una importante rebaja en las comisiones de las tarjetas de crédito y débito, pasando las primeras de 3% a 1,5% y las segundas de 1,5% a cero”.



Indicó que es la comisión que cobra el banco al comercio al momento del cobro de las tarjetas de crédito y/o débito y ha sido fuertemente apoyada e impulsada por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).



Ocampos detalló que “precisamente según la CAME el impacto que la aprobación de esta ley tendrá, será directo sobre la economía de 300 mil Pymes con un ahorro anual significativo de 5.000 millones de pesos”.



El legislador indicó que “hay en la actualidad 21,9 millones de titulares de tarjetas de crédito, según datos del primer trimestre del año del Banco Central, y en total, hay 54 millones de tarjetas de crédito”.



Finalmente Ocampos aseguró “es indispensable llevar adelante acciones concretas en pos de mejorar la situación económica vinculada al consumo y competitividad desde la perspectiva tanto de los consumidores como de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes”. Y agregó “en nuestra provincia en particular además de una actualidad que lo requiere, nos acercamos a la temporada veraniega expresada fundamentalmente sobre los centros turísticos en las regiones atlántica y cordillerana, con directo impacto sobre la economía regional vinculada al turismo” finalizó el presidente de la bancada.