Por abuso sexual ocurrido en Darwin, el STJ confirmó condena de prisión efectiva

Con voto rector del juez Enrique Mansilla y adhesión de sus pares Adriana Zaratiegui y Sergio Barotto, el máximo tribunal provincial declaró "mal concedido" el recurso de casación y ratificó la condena dictada oportunamente por la Cámara Criminal Segunda de Roca. La sentencia, cabe señalar, aún no se encuentra firme pues la defensa tiene otras instancias de recurso.



El imputado J.A.C. fue declarado "autor material y responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal". La Cámara roquense le impuso 6 años de prisión y ordenó su inmediata detención. Contra lo decidido, el defensor particular Tito Cristóbal Guidi Arias interpuso una casación en la que cuestionó, entre otros aspectos, el valor sustancial que se dio a la declaración de la víctima y la "existencia de una nulidad, derivada de la vulneración de las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio". En su reciente sentencia, el STJ analizó y rechazó todos los agravios de la defensa, ratificando la condena.



En el fallo se tuvo por acreditado que el 27 de noviembre del 2011, alrededor de las 6:30, el imputado "mediante engaños habría hecho pasar a la víctima al interior de su vivienda (...) y una vez adentro habría cerrado la puerta con llave". El abuso sexual se materializó luego de que la mujer fuera reducida mediante golpes y amenazas. En su relato, la víctima sostuvo que una vez liberada "no se animó a ir directamente a la policía a hacer la denuncia por miedo a que el imputado la matara" y describió una serie de hostigamientos posteriores al hecho, ocurridos en la misma localidad.



En su defensa, el imputado alegó que se trató de una relación sexual consentida, versión que fue desacreditada por la Cámara de Roca al evaluar conjuntamente el testimonio de la víctima, la declaración de la psicóloga que asistió a la mujer dos días después del hecho -y que advirtió en ella las marcas de los golpes y su estado de estrés postraumático-, los informes bioquímicos y el resultado de la pericia de ADN y las certificaciones médicas sobre las lesiones "incompatibles con una relación sexual consensuada" constatadas en distintas partes del cuerpo de la víctima.



"Como es obvio, tales elementos dan cuenta del forzamiento de la voluntad de la víctima mediante golpes, amenazas y la producción de daños en el cuerpo y la salud, todo lo que impide sostener que las relaciones hayan sido aceptadas por aquella", concluyó el Superior Tribunal.



"El análisis de las constancias del expediente autoriza a desestimar de manera razonada y cierta el relato de los hechos brindado por el imputado, de modo que el fallo satisface el estándar que exige la eliminación de toda duda razonable", sostuvo finalmente el STJ.





Delegación de Comunicación Judicial - Segunda Circunscripción