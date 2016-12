Solicitud de precisiones sobre el programa "Yo Contribuyente Digital"

En la solicitud al titular del organismo, Agustín Domingo, Nadina Díaz pide además saber si se ha comunicado con la debida anticipación esta normativa, ya que el plazo de vencimiento para su cumplimiento es el 31 del corriente mes.



Asimismo se requirió conocer si dentro de la respectiva resolución se encuentran excepciones para quienes no poseen mail o no tengan acceso a internet y con que alternativas cuentan.



Finalmente la Defensora pidió saber si en caso que los contribuyentes cumplidores en el pago de los impuestos, se verán impedidos de acceder al beneficio si no cumplen con el trámite del programa denominado “Yo contribuyente digital”, establecido por la Agencia de Recaudación Tributaria.