Programa Emprender: más de 400 vecinos del Alto Valle recibieron sus certificados por capacitarse

En la oportunidad se entregaron 17 certificados de reconocimiento a las instituciones y personas que colaboraron durante el año e hicieron posible el dictado de los cursos en los diferentes barrios.



Al respecto el Mandatario agradeció a las instituciones por prestar las instalaciones, a los talleristas por "la dedicación” y a los beneficiarios por "tener las ganas de aprender".



“Muchas veces, uno tiene ganas de aprender algo y con el correr de los años y diversas cuestiones postergamos esta iniciativa. De ahí surge la idea de este programa, de dar la oportunidad a los vecinos de aprender un oficio lo más cerca posible de sus casas, no sólo para adquirir conocimiento, sino además para brindarles una herramienta y una salida laboral", aseguró.



El Gobernador celebró la voluntad de seguir aprendiendo, e indicó que "no es verdad que hay una edad para aprender; lo hacemos desde que nacemos, aprendemos a gatear, a sumar y a restar, a ser padres y seguimos aprendiendo a lo largo de toda la vida, porque no importa la edad, lo que importa es haber tenido las ganas de salir de su casa para ir a aprender algo nuevo".



Para finalizar aseguró que el próximo año los talleres continuarán y contendrán más propuestas. "Lo mejor es que ustedes aprendieron, que saben hacer una cosa nueva y que conocieron nuevos amigos, porque acá no sólo uno aprende hacer algo, sino que convive y sabe lo que le está pasando al vecino", finalizó.



Estuvieron presentes en el acto el intendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello; la subsecretaria de Delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social, Patricia Fernández; el presidente de Radio y Televisión Rionegrina Rodrigo Buteler; la delegada de Desarrollo Social Alto Valle Oeste, Analía Mora, y los legisladores Silvana Larralde, Marta Milesi y Rubén López.