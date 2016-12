Rechazan recursos de dos condenados de Cipolletti que pretendían beneficios de la Ley de Ejecución

En los dos casos, la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti no hizo lugar a lo solicitado por los internos y en consecuencia la Defensa interpuso casación.



En el primer caso, el 3 de diciembre de 2015, la vocal de Ejecución de la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti resolvió no conceder el beneficio de libertad condicional a V.A.C.S., condenado a 12 años de prisión por el delito de “homicidio simple”.



El rechazo al beneficio se basó en la propuesta negativa del Director del Establecimiento y el dictamen negativo del Fiscal, quien señaló que el condenado no contaba con un pronóstico favorable de reinserción social.



Consideró el STJ al momento de resolver: “este Superior Tribunal tiene dicho que las personas privadas de libertad deben obtener el beneficio a la libertad condicional cuando se cumplen todos los requisitos exigidos legalmente y compatibles con el fin para el cual se establecen. Lo contrario colisiona con principios humanos básicos -pro homine y pro libertate-, obligatorios en nuestra jurisdicción, tal como enfatizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Bramajo” (LL 1996-E-409) y “Giroldi” (LL-1995-D-462), entre otros, en referencia a la prioridad, normativamente establecida, que presenta una decisión que implica mayor libertad frente a otras (ver STJRNS2 S2.148/14 “Pazos”) (…) En este sentido, observo que la negativa de la Cámara a conceder el beneficio pedido y la confirmación de la denegatoria se inscriben en las facultades de control judicial permanente durante la etapa de ejecución y en su competencia revisora. Esto es, tomando en cuenta los informes producidos por el establecimiento de detención (cuya arbitrariedad no se denuncia), transcriptos de manera detallada en la resolución impugnada, el a quo concluyó que no podía derivarse de ellos un pronóstico individualizado y favorable sobre la reinserción social del condenado, en coincidencia con el organismo administrativo. En razón de ello, entendió que no se encontraban dadas las condiciones para que V.A.C.S. acceda al régimen de confianza solicitado, pues el penado no cuenta con “propuesta ni dictamen favorable del Consejo Correccional del establecimiento de detención...” (art. 13 C.P.).



En el segundo caso, el 29 de octubre de 2015, la Cámara Primera en lo Criminal de la Cuarta Circunscripción Judicial resolvió no hacer lugar al beneficio de salidas transitorias solicitado por el interno A.E.D., condenado a la pena de 11 años de prisión por abuso sexual.



Luego de evacuarse los informes pertinentes, por medio del Acta Nº 606/15, la mayoría del Consejo Correccional resolvió no dar curso favorable a la petición, en atención a la opinión emitida por las áreas social (fs. 2), psicológica (fs. 4), educativa (fs. 6) e interna (fs. 7), que se adunan a las conclusiones del Consejo. Por su parte, al contestar la vista corrida oportunamente, el señor Fiscal de Cámara sostuvo la postura negativa en atención a la falta de tratamiento psicológico del interno lo cual, si bien resulta una falencia del Servicio Penitenciario Provincial, es parte necesaria para su rehabilitación.



A la hora de decidir, el vocal de Ejecución de la Cámara Primera compartió tal postura y no hizo lugar al beneficio de salidas transitorias, agregando que la situación de riesgo de cometer un nuevo delito es moderada-alta y genera un real peligro tanto para el interno como para terceros, situación que debe prevenirse y que podría revertirse mediante un tratamiento favorable.



Dice el fallo del STJ: “este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que las personas privadas de libertad deben obtener el beneficio de las salidas transitorias cuando se cumplan todos los requisitos exigidos legalmente, compatibles con el fin para el cual se establecen”. (…) Así, “… en 'Las salidas transitorias bajo tuición penitenciaria' (DJ 16/11/11, 1), Flores de Vega de Rorrester sostiene: 'Las salidas transitorias se deben otorgar sobre la base de la confianza, con todos los riesgos que ello implica. Pero la confianza no es en este aspecto una mera sensación subjetiva de los operadores del sistema, que por intuición aventuran que el condenado va a cumplir o no con sus obligaciones contraídas. Si hay datos objetivos en el legajo de ejecución para considerar que el sujeto no va a poder cumplir, quiere decir que esos elementos deben ser esgrimidos para denegar la salida transitoria, pues el Estado no puede propender a la fuga de los internos'” (STJRNS2 Se. 5/13).





