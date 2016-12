Salud brinda recomendaciones para prevenir picaduras de arañas y garantiza su tratamiento

En caso de sufrirlas, se garantiza en los hospitales de la provincia el antídoto ante casos de mordedura de viuda negra o araña de rincón para prevenir y evitar secuelas.



En este sentido, el secretario de Gestión Hospitalaria, Daniel Aroca, alertó que este tipo de envenenamiento puede ser potencialmente grave y letal si no es tratado como emergencia médica. Es por ello que la cartera sanitaria garantiza el tratamiento para asistir a las víctimas que se presenten con esa patología y medidas de precaución para prevenir complicaciones ante estos casos.



En la región, una de las más peligrosas es la araña de rincón (loxosceles laeta) y su mordedura puede producir reacciones graves en el cuerpo. Es de tamaño pequeño, entre 12 y 30 milímetros, color tostado o marrón grisáceo, posee hábitos domiciliarios, prefiere lugares secos y oscuros y puede encontrarse fuera de la vivienda, pero siempre en lugares protegidos de la luz solar directa.



También está la viuda negra (latrodectus), cuyo veneno tiene toxinas que afectan el sistema nervioso. Mide de 8 a 15 milímetros, color marrón con manchas anaranjadas o rojas en un abdomen globoso. Habitan alrededor del hogar o zonas rurales, frecuentemente al aire libre. No son agresivas, cuando se sienten amenazadas huyen y su picadura suele ser accidental cuando son presionadas.



El período de latencia entre picadura y aparición de signos puede variar en minutos o pocas horas (en la forma cutánea) y hasta 12 o 48 horas en la forma sistémica. Se produce una sensación punzante que suele pasar desapercibida y luego aparece un dolor ardiente acompañado de edema local. En el sitio de la picadura se forma una erupción rodeada de un anillo claro y queda bien delimitado en las primeras 24 horas.



Para prevenir se recomienda realizar un aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores, examinar prendas de vestir colgadas de las paredes o en el exterior, el calzado y todo objeto depositado en el suelo que les pueda servir de albergue. Se debe tener cautela al realizar movimiento de muebles viejos y materiales abandonados en depósitos; cuadros u otros objetos de escasa movilización y en la remoción de escombros, troncos o piedras. Especial cuidado al ingresar a las viviendas leña, vegetales o materiales que permanecieron en el exterior para no vehiculizar arañas al interior del domicilio. Al trabajar en zonas rurales usar camisas de mangas largas, botas, o asegurar las botamangas de los pantalones y usar guantes si es necesario.



Por último, el referente de salud acentuó que “todos los hospitales en Río Negro se encuentran capacitados para asistir a quienes sufran el envenenamiento por alguna de estas especies, por lo que se recomienda la consulta precoz”.