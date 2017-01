Reporte del tiempo y estado de las rutas en Río Negro

El informe tiene validez desde hoy, lunes 2 de enero, hasta el domingo 8.



Para toda la provincia se observa como fenómeno significativo vientos moderados a regulares con ráfagas fuertes en algunos sectores, prestándole especial atención a la Región Sur a partir de mediados de semana.



En la Zona Andina y Línea Sur se esperan precipitaciones aisladas para toda la semana, en los Valles y Zona Atlántica se presentarán condiciones opuestas con altas temperaturas y bajos valores de humedad, se puede observar actividad eléctrica entre inicio y finalización de la semana.



En Valles y región Atlántica no se esperan precipitaciones de consideración para el período de pronóstico.



Cordillera y Precordillera



Cielo parcialmente nublado a nublado toda la semana, las temperaturas en aumento entre Jueves y Viernes, vientos moderado a regulares con ráfagas principalmente del sector oeste durante todo el período. Se estiman precipitaciones para todos los días de variada intensidad. El rango de temperaturas varía entre los 21º C de máxima y 1º C de mínima. Se espera que continúen las mismas condiciones climáticas hacia el inicio de la semana entrante.



Alto Valle



Cielo despejado a parcialmente nublado para la semana, las serán variables con picos máximos el día de hoy y el viernes. Vientos moderados a regulares con ráfagas de direcciones variables, predominando los del sector sudoeste. Se estiman precipitaciones para el sábado, con probable actividad eléctrica.



El rango de temperaturas varía entre los 37º C de máxima y 7º C de mínima. Se espera que continúen las condiciones del domingo hacia el inicio de la semana entrante.



Valle Medio



Cielo parcialmente nublado a despejado para la semana, las temperaturas se mantendrán elevadas con picos los días lunes, viernes y sábado. Vientos moderados a regulares de direcciones variables predominando del sudoeste. Se estiman débiles precipitaciones hacia el fin de semana con posible actividad eléctrica a mediados y finalización del mismo.



El rango de temperaturas varía entre los 38º C de máxima y 12º C de mínima. Se espera que continúen las condiciones del domingo hacia el inicio de la semana entrante.



Valle Inferior



Cielo parcialmente nublado a despejado para la semana, las temperaturas se mantendrán elevadas con picos los días lunes, viernes y sábado. Vientos moderados a regulares de direcciones variables predominando del sudoeste. Se estiman precipitaciones hacia el sábado con posible actividad eléctrica a mediados y finalización del mismo.



El rango de temperaturas varía entre los 37º C de máxima y 12º C de mínima. Se espera que continúen las condiciones del domingo hacia el inicio de la semana entrante.



Costa Atlántica



Cielo parcialmente nublado a despejado para la semana, las temperaturas se mantendrán elevadas con picos los días lunes, viernes y sábado. Vientos moderados a regulares de direcciones variables predominando del oeste. Se estiman precipitaciones hacia el sábado con posible actividad eléctrica a mediados y finalización del mismo.



El rango de temperaturas varía entre los 35º C de máxima y 14º C de mínima. Se espera que continúen las condiciones del domingo hacia el inicio de la semana entrante.



Región Sur



Cielo despejado a parcialmente nublado para toda la semana, las temperaturas se encontraran relativamente bajas durante la semana con excepción del Viernes que superará los 25° C. Vientos moderados a regulares de direcciones variables con predominio del oeste. Se estiman precipitaciones de variada intensidad entre el miércoles y el sábado.



El rango de temperaturas varía entre los 27º C de máxima y 4ºC de mínima. Se espera que continúen las condiciones del domingo hacia el inicio de la semana entrante.



ESTADO DE RUTAS NACIONALES



El Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, informa el estado de transitabilidad de las rutas nacionales de Río Negro. Tráfico vehicular intenso en el alto valle provincial con desvíos en los tramos en obra sobre la RN 22, entre Gral. Godoy y Cipolletti.



Ruta Nacional Nº 40:



Tramo El Bolsón – Circunvalación, Recorrido sinuoso con muchas curvas y contra curvas donde hay pocos sectores para efectuar maniobras de adelantamiento. Respetar las velocidades máximas y los sectores de adelantamiento.



Circunvalación – S. C. de Bariloche, Recorrido sinuoso con muchas curvas y contra curvas donde hay pocos sectores para efectuar maniobras de adelantamiento. Respetar las velocidades máximas y los sectores de adelantamiento.



Acc Aeropuerto – Lte Neuquén, Recorrido sinuoso con muchas curvas y contra curvas donde hay pocos sectores para efectuar maniobras de adelantamiento. Respetar las velocidades máximas y los sectores de adelantamiento.



Ruta Nacional Nº 1S40 (Ripio):



Desde el Límite con Neuquén hasta límite con Chubut, Sectores irregulares, traza de ripio angosta, circular a baja velocidad, animales sueltos, extremar las precauciones por vientos y polvo en suspensión.



Ruta Nacional Nº 23



Valcheta – Ramos Mexía, Sectores con ondulaciones de calzada entre km 116 y 118, en zona arroyo Nahuel Niyeu, se encuentra desvío permanente, circular con extrema precaución y a baja velocidad.



Ramos Mexía – Los Menucos, sectores con ondulaciones de calzada, circulares con precaución, respetando las velocidades máximas y sectores de adelantamiento. Equipos Viales trabajando en zona de caminos.



Los Menucos – Maquinchao, Extrema precaución en zona de desvíos (entre Aguada de Guerra y Maquinchao) respetar las velocidades máximas y sectores de adelantamiento. Equipos Viales trabajando en zona de caminos.



Maquinchao – Jacobacci, Circular a baja Velocidad. Sectores irregulares en tramos de obra, equipos viales en zona de caminos.



Jacobacci – C. Onelli, Circular a baja Velocidad, polvo en suspensión, desvíos irregulares en tramos de obra, equipos viales en zona de caminos.



C. Onelli – Comallo, Circular a baja Velocidad, polvo en suspensión, desvíos irregulares en tramos de obra, equipos viales en zona de caminos.



Comallo – Pilcaniyeu, Circular a baja Velocidad, polvo en suspensión, desvíos irregulares en tramos de obra, equipos viales en zona de caminos.



Pilcaniyeu – Emp. Ruta Nac. Nº40, polvo en suspensión, equipos viales trabajando en zona de caminos, respetar la velocidades máximas y los espacios de adelantamiento. Desvíos en tramos de obras



Ruta Nacional Nº 22:



Desde Río Colorado hasta Chimpay / sección km 857.25 – km 1050.00 (pavimento flexible) Sectores fresados con ondulaciones de calzada. Recorrido de rectas largas con tráfico de camiones circulando en la zona. Prudencia al realizar maniobras de adelantamiento.



Desde Chimpay hasta Allen (pavimento rígido) Desvíos con señalamiento vertical en los tramos de obra. Tráfico vehicular intenso en dirección a Neuquén. Circular a baja velocidad y respetar los espacios de adelantamiento.



Desde Allen hasta Lte. Corredor Nº 29 Cipolletti (pavimento flexible) Tráfico Vehicular intenso en dirección a Neuquén. Recorrido en obra donde se debe circular a baja velocidad. Desvíos con señalamiento vertical. Equipos Viales en la zona de camino. Circular a baja velocidad y respetar los espacios de adelantamiento.







Ruta Nacional Nº 151:



Intenso tráfico vehicular en dirección a Neuquén. Sectores con ondulaciones de calzada. Circular respetando las velocidades máximas y tener paciencia y prudencia al realizar maniobras de adelantamiento.



Rutas Nacionales Nº 250 y Nº251:



Sectores con ondulaciones de calzada en cercanías a la localidad de Gral. Conesa (R.N. Nº250) y en la R.N. Nº251. Equipos viales trabajando en la optimización de la zona de camino de la R.N. Nº250, entre el KM 30 y Gral. Conesa. Circular respetando las velocidades máximas y los espacios de adelantamiento.



Ruta Nacional Nº 3:



Desde el límite con Chubut hasta San Antonio Oeste, se encuentra transitable con precaución. Tramos con desniveles de calzada y sin demarcación horizontal. Equipos viales trabajando en la zona de camino. Circular respetando las velocidades máximas y los espacios de adelantamiento.



Tramo San Antonio Oeste - rotonda de intersección de las R.N. Nº250 y Nº3, se encuentra transitable con precaución. Tener en cuenta que es un tramo de largas rectas donde se deben tomar los cuidados necesarios al conducir, circular respetando las velocidades máximas.



Desde la rotonda de intersección de la R.N. Nº250 y Nº3 hasta Viedma (RN Nº3). Se solicita circular respetando las velocidades máximas de circulación debido a que es una zona de chacras con varios empalmes y caminos laterales donde ingresan y egresan camionetas con carga y motocicletas.



Ruta Nacional Nº 232:



Circular respetando las velocidades máximas y los espacios de adelantamiento.



ESTADO DE RUTAS PROVINCIALES



Se solicita transitar con precaución en todos los sectores indicados con personas y equipos pesados trabajando sobre la calzada. Desplazarse sin superar los 60 kilómetros/hora en todas las rutas provinciales de calzada de ripio.





Estado actual de las rutas provinciales de las Regiones Sur y Cordillerana



Ruta Provincial Nº 5:



Maquinchao – Ruta 72 – El Caín: Calzada transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 6:



Empalme El Bolsón – El Maitén – Ñorquincó – Río Chico – Mamuel Choique: Transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Mamuel Choique – Ojos de Agua – Ing. Jacobacci: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ing. Jacobacci (Norte) – Colan Conhue – Chasicó: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 8:



La Esperanza – Los Menucos: Transitar con precaución.



Los Menucos – Prahuaniyeu: Transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 64:



Ramos Mexía – Treneta: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 66:



Tramo Empalme ruta provincial Nº 8 – Comico: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ramos Mexía – Bajo Cullén Leufu: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 67:



Comallo – Cañadón Chileno – Laguna Blanca – Mencué: Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Equipamiento pesado trabajando entre Comallo y Cañadón Chileno.



Mencué – Chasicó: Calzada irregular. Transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Chasicó – La Esperanza: Sectores de calzada irregular. Transitar con mucha precaución.



La Esperanza – Sierra Colorada: Transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 68:



Transitar con precaución. Equipo ripiero trabajando en el mejoramiento de la traza, desde Sierra Colorada en dirección Norte.



Ruta Provincial Nº 72:



Ruta provincial Nº 5 – Rucu Luan: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 76:



Ing. Jacobacci – Quetrequile – Límite Provincia Chubut: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Rutas Provinciales 77 y 79:



Circuito Chico Bariloche – Colonia Suiza: Calzada transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 80:



Camino de Acceso al Aeropuerto: Transitar con precaución, respetando las velocidades máximas permitidas.



Ruta Provincial Nº 81:



Camino a Cascada Los Alerces transitable. Puente de Lago Hess habilitado. Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 82:



Lago Gutiérrez – Arelauquen – Avda. Los Pioneros: Calzada transitable con precaución.



Tramo Virgen de las Nieves – Empalme ruta nacional 40: Obra de pavimentación en ejecución. Movimiento de equipos viales. Transitar con extrema precaución en la zona. Respetar las indicaciones de la cartelería y personal de obra.



Ruta Provincial Nº 83:



Ruta 40 – Límite República de Chile: Calzada transitable con precaución. Equipamiento pesado trabajando a la altura de Río Villegas.



Rutas Provinciales Nº 84 y 86:



Circuito de Mallín Ahogado: Calzada de ripio transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Equipos viales trabajando en la zona.



Balsa de Villa Llanquín:



En funcionamiento, de 7 a 21 horas, todos los días de forma gratuita.



Estado actual de las rutas provinciales de la Región Noroeste y Alto Valle



Ruta Provincial Nº 6:



General Roca – Casa de Piedra: Calzada transitable con precaución.



General Roca – Paso Córdova – El Cuy: Transitar con precaución entre Cerro Las Tres Cruces y Cerro La Cruz. Calzada con sectores deteriorados. Respetar las velocidades máximas permitidas.



Puesto Arostegui – Chasicó: Transitar con mucha precaución y a baja velocidad. Sectores de calzada irregular.



Ruta Provincial Nº 7:



Tramo Balsa Las Perlas – Empalme Ruta Provincial Nº 6: Calzada transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 57:



Ruta Provincial Nº 6 – Medanito: Calzada transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Empalme ruta 6 – La Japonesa: Transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Empalme ruta nacional Nº 151 – Valle Verde – Octavio Pico: Sectores irregulares. Transitar con precaución. Respetar velocidades máximas permitidas.



Ruta Provincial Nº 65:



General Roca – Allen: Transitar con precaución. Sectores de calzada irregular. Circular a baja velocidad.



Ruta Provincial Nº 68:



Empalme ruta 6 – Ruta 74: Sectores irregulares. Transitar con precaución.



Empalme ruta provincial Nº 6 – Empalme ruta provincial Nº 63: Sectores de calzada irregular, transitable con precaución a la altura de El Tamarisco.



Ruta Provincial Nº 69:



Ruta nacional 151 - Empalme El Chañar: Transitable con precaución.



Ruta Provincial Nº 70:



Cinco Saltos – Lago Pellegrini: Transitar con precaución.



Ruta Provincial N° 71:



Ruta 6 (Trica Co) – Ruta 74: Calzada transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 73:



Naupa Huen – Aguada Guzmán: Calzada transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 74:



Cerro Policía – Aguada Guzmán: Calzada transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 78:



Naupa Huen – Empalme ruta provincial Nº 67 (Mencué): Calzada transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Estado actual de las rutas provinciales de la Regiones Valle Medio y Atlántica



Ruta Provincial Nº 1:



Viedma – El Cóndor: Calzada pavimentada. Transitar con precaución. Respetar las señales viales y las velocidades máximas permitidas.



El Cóndor – La Lobería: Calzada pavimentada. Transitar con precaución. Respetar las señales viales y las velocidades máximas permitidas.



La Lobería – Bahía Rosas (La Ensenada): Calzada de ripio transitable con precaución. Sectores irregulares por arena en calzada.



Bahía Rosas – Bahía Creek: Calzada de ripio transitable con precaución.



Bahía Creek - Caleta de Los Loros: Calzada de ripio transitable con precaución.



Caleta de Los Loros – Pozo Salado: Calzada de ripio transitable con precaución.



Pozo Salado – Puerto San Antonio Este: Calzada de ripio transitable con precaución.



Ruta Provincial Nº 51:



Aeropuerto Viedma – Bahía Creek: Transitable con precaución por sectores con serrucho, principalmente en zonas de curva y desvíos.



Ruta Provincial Nº 52:



Ruta nacional Nº 3 – Ruta Provincial Nº 1 (Pozo Salado): Transitable con precaución. Sectores irregulares.



Ruta Provincial Nº 53:



Zanjón de Oyuela – Boca de la Travesía – General Conesa – Choele Choel: Transitable con precaución para todo tipo de vehículos.



Ruta Provincial Nº 88:



Empalme ruta provincial Nº 51 – La Lobería: Transitable con precaución. Sectores con serrucho y arena en calzada.



Ruta Provincial Nº 50:



Empalme Ruta Provincial 55 – Guardia Mitre: Transitar con precaución. Calzada con sectores irregulares.



Ruta Provincial Nº 2:



El Solito - San Antonio Oeste: Transitar con precaución. Respetar velocidades máximas permitidas.



Ruta Provincial Nº 4:



Valcheta – Pomona: Transitable con precaución. Calzada regular en el sector de ripio.



Ruta Provincial Nº 5:



Arroyo Ventana – Empalme ruta nacional Nº 3 Sierra Grande: Calzada regular, transitable con precaución.



Sierra Grande – Playas Doradas: Transitar con precaución. Equipamiento pesado trabajando en el acondicionamiento de la traza.



Arroyo Ventana – Conaniyeu: Calzada regular, transitable con precaución.



Ruta Provincial Nº 7:



Empalme ruta provincial Nº 6 – Valle Azul – Luis Beltrán: Calzada de ripio transitable con precaución.



Ruta Provincial Nº 54:



Ruta nacional 22 – Pichi Mahuida: Calzada de ripio transitable con precaución.



Ruta Provincial Nº 55:



Ruta provincial Nº 50 – Meridiano V: Calzada de ripio transitable con precaución.



Ruta Provincial Nº 56:



Empalme ruta nacional 22 (Choele Choel) – Fortín Uno: Calzada de ripio transitable con precaución.



Ruta Provincial Nº 57:



Río Colorado – Eugenio del Busto: Calzada de ripio transitable con precaución.



Tramo Fortín Uno – Pichi Mahuida: Transitar con precaución.



Ruta Provincial Nº 58:



Sierra Pailemán – Arroyo Los Berros: Transitar con precaución.



Arroyo Ventana – Arroyo Los Berros: Transitar con precaución.



Ruta Provincial Nº 60:



Valcheta – Chipauquil: Calzada de ripio transitable con precaución.



Ruta Provincial Nº 61:



Ruta Nacional Nº 3 – Arroyo Los Berros: Transitar con precaución.



Ruta Provincial Nº 62:



Nahuel Niyeu – Bajo Santa Rosa: Calzada de ripio transitable con precaución.





AVISOS ESPECIALES





Aviso de Condiciones de Peligrosidad de Incendios



REGIONES EN ALERTA



Valle Medio



Alerta por condiciones incendios.



Sobre la zona de cobertura, se prevén temperaturas elevadas, bajos valores de humedad relativa, vientos moderados y persistentes y actividad eléctrica con precipitaciones escasas a nulas. Bajo estas condiciones podría producirse focos de incendio en zonas campos.



Valle Inferior



Alerta por condiciones incendios.



Sobre la zona de cobertura, se prevén temperaturas elevadas, bajos valores de humedad relativa, vientos moderados y persistentes y actividad eléctrica con precipitaciones escasas a nulas. Bajo estas condiciones podría producirse focos de incendio en zonas campos.



Zona Atlántica



Alerta por condiciones incendios.



Sobre la zona de cobertura, se prevén temperaturas elevadas, bajos valores de humedad relativa, vientos moderados y persistentes y actividad eléctrica con precipitaciones escasas a nulas. Bajo estas condiciones podría producirse focos de incendio en zonas campos.



AVISOS DE PRECAUCIÓN



Alto Valle



Sobre la zona de cobertura, se prevén temperaturas moderadas, bajos valores de humedad relativa, vientos moderados y persistentes y actividad eléctrica. Bajo estas condiciones podría producirse focos de incendio en campos y chacras.



Zona Andina



Sobre la zona de cobertura, se prevén temperaturas moderadas para la época, bajos valores de humedad relativa, vientos leves a moderados y precipitaciones escasas. Bajo estas condiciones podría producirse focos de incendios en zonas de bosque y estepa.



Línea Sur



Sobre la zona de cobertura, se prevén temperaturas moderadas para la época, bajos valores de humedad relativa, vientos leves a moderados y precipitaciones escasas. Bajo estas condiciones podría producirse focos de incendios en zonas de estepa.