Educación propone nuevas miradas para acompañar las trayectorias estudiantiles

Así fue expuesto por la capacitadora nacional Beatriz Greco durante el encuentro territorial realizado a fines de diciembre en Choele Choel, especialmente invitada por la cartera educativa provincial.



En su mirada, Greco propone "reconfigurar miradas: cómo miramos a los chicos y a las chicas de hoy, no bajo el signo de un déficit".



Su propuesta se contextualiza en los cambios experimentados en la totalidad de los estamentos sociales actuales que, por lo tanto, alcanzan a las instituciones escolares y las trayectorias estudiantiles.



"Venimos de una escuela que se pensó igual para todos, homogénea, única. Esa teoría no refleja todas las historias de vida narradas por tantos chicos, chicas y adultos, que atraviesan la escuela. Es por eso que ponemos un énfasis muy especial en poder pensar la trayectoria escolar desde la propia institución; qué dispositivos ponemos en marcha, qué lógicas de transformación movilizamos en las escuelas, entre directivos, dentro de los propios capacitadores, para que la transformación institucional sea posible y de ese modo las trayectorias tengan lugar", manifestó Greco.



En ese sentido, agregó que "hay una fuerte inquietud que provoca el cambio social, y lo que muchas veces queda solo significado como crisis, social, familiar, de la propia escuela, de los lugares de autoridad de los docentes; del no reconocimiento de lo que la escuela ofrece. Es decir, un cambio de época que, para algunos, es resuelto con una mirada más nostálgica y, para otros, es reconfigurar miradas: cómo miramos a los chicos y a las chicas de hoy, no bajo el signo de un déficit, como si todo lo bueno haya pasado antes".



Otro de los aspectos resaltados por Greco está referido al trabajo a realizar en las instituciones educativas y la necesidad de fortalecer los equipos y también "qué hacer con el conflicto".



"Venimos de una historia donde se suponía que las instituciones no tenían conflictos; que el que dirigía, dirigía. El que enseñaba, enseñaba; los chicos aprendían y las familias estaban acompañando. Y no es así".



Ante este escenario, la capacitadora propone la construcción de una "diversidad de trayectorias, que la escuela se abra a que no hay un solo modo de atravesarla y que para eso necesitamos dispositivos de acompañamiento".



A esa instancia, suma la necesidad de "cabezas de directores, docentes, que estén generando la posibilidad de aprender de distintas maneras".



Sin dejar de reconocer la trascendencia de los regímenes académicos como propuesta de un recorrido escolar, Greco hace hincapié en que "no podríamos pensar la educación escolarizada sin un recorrido predeterminado. Sin embargo, en el mismo momento, se debe contar con dispositivos de ajuste y de acompañamiento de trayectorias específicas. No podemos pensar las trayectorias de las y los estudiantes si no pensamos las nuestras en simultáneo; las de los docentes, los formadores, los capacitadores. Hay un entramado de trayectorias, no son solo ellos los que están bajo la mirada", finaliza para abrir aún más el debate.