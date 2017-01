La mujer baleada es la pareja de un ex policía evadido de cárcel de Viedma

La mujer baleada hoy junto a su hija de 9 años habría brindado una versión inicial falsa para ocultar el verdadero motivo de la ataque y que estaría relacionado con el mundo de la delincuencia.

De acuerdo a información que en estos momentos manejan los investigadores, la víctima sería Alicia Mambreani, de 33 años, oriunda de Viedma y su hija de solo 9 se llamaría Corina Dalma Serena.

Mambreani sería, nada menos, que la pareja del ex policía Iván Becerra, uno de los fugados el año pasado de la cárcel de Viedma. Becerra se encontraba detenido por la causa en la que se investiga el incendio ocurrido el 26 de julio de 2015, cuando desconocidos accedieron al edifico del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, en Laprida N° 292 de Viedma, para luego ingresar a las dependencias del Juzgado de Instrucción N° 4, del tercer nivel, rociar con combustible las instalaciones y prenderlas fuego.

Lo que están tratando de resolver los encargados de la pesquisa si el hecho ocurrió en el lugar que Mambreani dijo, es decir en la Costa y la calle Beltrán.

Vale recordar que esta mañana trascendió el ataque contra la mujer que llegó en los últimos días a la ciudad para celebrar el Año Nuevo y se alojó en una casa de Los Talas al 3200. En ese sitio se domicilia una amiga de nombre Laura, cuyo concubino cuenta con numerosos antecedentes por robos, abuso de armas y otros delitos.

El relato inicial indicaba que Mambreani junto a su hija caminaban por la Costa y Beltrán cuando misteriosamente fueron atacadas a tiros por los ocupantes de un automóvil que luego se fue a la fuga. La mujer explicó que con el teléfono de su hija llamó a Laura y que ésta envió a un amigo a buscarla.

Sin embargo las cámaras de seguridad urbana apostadas en esa esquina fueron analizadas y no se observó nada parecido. “Ni gente hay caminando entre las 5 y las 8, el lapso en el que buscamos”, dijo un operador a LA CAPITAL. Se refería a las 3 cámaras instaladas en el cruce costero, pero también a las cámaras que graban los movimientos por la calle Beltrán, que es por donde supuestamente llegaron caminando madre e hija.

Lo llamativo para el fiscal Fernando Castro y la policía (DDI Camet Norte y comisaría séptima) es que nunca hubo un llamado con pedido de auxilio al 911 y ni siquiera transeúntes que ayudaran.

Tampoco que alguien se haya dirigido al Parque Camet, a solo 200 metros de allí, donde tiene su base operativo el Comando Norte.

Esa versión brindada por Mambreani fue ratificada por su amiga Laura, aunque horas después habría cambiado la historia: la mujer herida y su hija llegaron a bordo de una camioneta ya heridas. De allí fueron llevadas al HIGA y al Matero Infantil.

Mambreani sufrió dos impactos de bala: uno en muslo pierna derecha, arriba de la rodilla, con orificio de entrada y salida; el segundo en el tobillo izquierdo, con el proyectil aún alojado. Tras recibir el alta se dirigió al Materno Infantil donde su hija permanece internada con una herida por encima de la rodilla derecha, con orificio de entrada y salida.

Por el momento no quiso responder nuevas preguntas ante el personal policial ni ante enviados de la fiscalía de Fernando Castro.



Fuga de Viedma

El 6 de octubre último se fugaron del penal de Viedma tres presos: la fuga se produjo alrededor de la medianoche y los evadidos fueron identificados como Fernando Javier Busto, Lucas Ezequiel Giménez Pazos, el ex policía Iván Becerra, quien está involucrado en la causa por un incendio en una dependencia del Poder Judicial, en tanto el cuarto interno no fue aún identificado.

Los evadidos tenían un cricket con el que lograron doblar los barrotes de las rejas y así acceder al terreno lindante del penal, donde cortaron el alambrado perimetral y salieron a la calle.

Fuera del complejo, aparentemente un cómplice los aguardaba a bordo de un auto Chevrolet Cruze color blanco, en el que escaparon.

La policía de Río Negro desplegó un intenso operativo cerrojo en los puentes que unen las ciudades de Viedma con Carmen de Patagones, con el fin de evitar que los prófugos crucen a la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, Pazos fue recapturado hace unos días en la localidad de Miramar, mientras se movilizaba en el Chevrolet Cruze utilizado aparentemente en la fuga.

La presencia de Mambreani en Mar del Plata, puesta en evidencia con el ataque a tiros de esta mañana, elevó la probabilidad de que Becerra estuviera oculto por la zona. Esta posibilidad ya había sido analizada tras la detención de Pazos en Miramar.