En UnTER, la campaña terminó en octubre, es tiempo del trabajo colectivo

En ese marco, se informó que previamente a que se efectivizaran los descuentos de sueldos realizados en agosto de 2016 por el Gobierno Provincial, el CDC de UnTER realizó un reclamo individual tipo –que fuera enviado a todas las seccionales para que sea presentado por cada compañero y compañera- exigiendo la derogación de la Res. 3480/2016 del C.P.E e intimando al C.P.E de la Provincia que se abstenga de descontar suma alguna de los haberes del mes de septiembre de 2016 y/o cualquier otro mensual, y en caso de haber efectivizado dicha retención arbitraria e indebida, proceda a la devolución mediante planillas complementarias de las sumas ilegítimamente descontadas por la huelga sindical impulsada y aprobada en los espacios orgánicos de UnTER.



En paralelo, por conocer la lentitud de ese tipo de procesos administrativos primero y judiciales después, a modo de ejemplo más que válido, es el antecedente que cita la Seccional Cipolletti que demoró tres años de tramitación antes de lograr que a "solo algunos docentes" se les reconociera el derecho a que les reintegren en el año 2016 las sumas descontadas en el 2013-, la organización sindical realizó un reclamo administrativo colectivo, representado al conjunto de docentes afiliados/as a la UnTER. Asimismo, se presentó también reclamo ante la Secretaria de Trabajo de Rio Negro y uno similar ante el Ministerio de Trabajo de la Nación exigiendo, en estos casos, la intervención de esos organismos para reivindicar y proteger el constitucional derecho a huelga.



Ante el silencio del gobierno provincial, el descuento de haberes y la falta de devolución los descuentos por las huelgas del mes de agosto y la espera para que se agoten los plazos administrativos para iniciar los juicios sumarísimos en caso de no haber respuestas políticas, el 7 de octubre se interpuso, como una estrategia que sumaba a las acciones anteriores, pero no la única, una acción de amparo colectivo en la Cámara del Trabajo de Viedma en fecha: "Unión De Trabajadores De La Educacion De Rio Negro C/ Provincia De Rio Negro S/ Amparo", Expte. 859/16. La Cámara del Trabajo de referencia rechazó con fecha 20/10/2016 la acción por considerar que "el amparo no era la vía idónea por no haberse agotado la vía administrativa". La notificación oficial llegó una semana más tarde, dos días después se presentó la apelación ante el STJ que finalmente fuera rechazada el día 28 de diciembre de 2016 con idénticos fundamentos. Noticia que apareció en los medios afines a la patronal, pero que aún no llegó oficialmente a UnTER.



Como oportunamente se expresó en nota remitidas a las seccionales el 8 de noviembre,, es un compromiso de la Conducción de la UnTER respecto de los descuentos aplicados a las huelgas del mes de agosto de 2016, que "aún cuando el Superior Tribunal de Justicia pudiera no hacer lugar al recurso de apelación presentado en el marco de la acción de amparo colectivo, continuará el reclamo individual por cada uno de los compañeros que sufrieron el descuento ilegal, pero para ello reiteramos, es necesitamos que cada trabajador/a de la Educación agote la vía administrativa con los instrumentos que remitimos por este medio"-.



Por ello, reiteramos lo expresado en el Congreso Extraordinario de Jacobacci cuando manifestamos que la Comisión Directiva de Cipolletti "mentía o estaba desinformada" al salir a publicar falacias por los medios de comunicación amigos o por las redes sociales. Las presentaciones realizadas, fueron comunicadas a las seccionales, remitidos los textos por correo, entregadas las copias correspondientes, difundidas en los espacios de comunicación internos y masivos. Vale recordar que algunas presentaciones se realizaron en el marco del Plan de lucha tanto en las marchas como durante la permanencia en el Ministerio de Educación.



En definitiva, se puede coincidir o no con las estrategias legales emprendidas, lo que ninguna seccional puede negar es que el Consejo Directivo siempre rindió cuentas, que se cubrieron todos los frentes posibles, en los tiempos correspondientes y que todavía no se terminó con esta lucha. Cuando esto suceda y con los resultados concretos, cada compañero/a podrá analizar y juzgar lo actuado. Mientras tanto, por el bien del conjunto de afiliados/as que representamos y de la amplia trayectoria democrática de nuestro sindicato -que recordamos excede a los actuales referentes de uno u otro sector-, instamos a que la política sindical se desarrolle en los espacios democráticos de discusión previstos en el estatuto de la UnTER y les recordamos que la campaña política interna finalizó en Octubre. El enemigo no esta dentro del sindicato, sino afuera. Ahora, es tiempo de trabajar mancomunadamente por todos y cada uno de los trabajadores/as de la Educación, sin importar su lugar de afiliación, su color político o las ambiciones personales quienes debemos representarlos.-



Gral Roca-Fiske Menuco, 4 de enero de 2016.

María Inés Hernández, Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura

Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización.

Marcelo Nervi, Secretario Adjunto

Patricia Cetera, Secretaria General