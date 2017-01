Nuestro Río se muere y algo debemos hacer Nuevo Encuentro Viedma y Nuevo Encuentro Patagones

"Nos hemos preguntado qué han hecho los distintos estamentos gubernamentales para resolver el problema y la verdad es que no encontramos grandes respuestas" afirmaron.



Los menores deshielos, la mayor retención en las represas, las fallas y colapsos en los sistemas de tratamiento de líquidos cloacales y la ausencia de controles en el vertidos de químicos (fundamentalmente en la cuenca petrolífera y el Alto Valle) han producido, en conjunto, que el último tramo del Río Negro no tenga la renovación necesaria de sus aguas (es como una laguna que viene y va pero no renueva el caudal que debiera renovar para mantener equilibrado el ecosistema).



"En rigor de verdad, la desidia del gobierno provincial y los municipales que no controlan ni resuelven nada es un dato no menor para entender la raíz del problema. Las cosas no suceden porque si. Existen claras responsabilidades de los organismos de control y, peor aún, una falta de compromiso de las autoridades que, por acción u omisión, permitieron se llegue a estas circunstancias" expresaron.



Los habitantes de la Comarca saben desde hace tiempo de la emergencia sanitaria de sus ciudades, cómo afloran en diferentes lugares los líquidos cloacales y como estos se filtran directo al río. "Parece mentira que después de tanto tiempo, los Intendentes de la Comarca Viedma-Patagones se muestren preocupados para la foto, se comprometan en la gestión para la búsqueda de soluciones y continuemos en la misma situación de emergencia ambiental"



"Entendemos y respaldamos la convocatoria, adhiriendo a la marcha que se llevara a cabo el día 7 del corriente, cuya concentración se llevará en la plaza del fundador "Basilio Villarino, pero resaltamos que la mayor responsabilidad en el "hacer" le corresponde a los gobiernos". "Al mismo tiempo acompañamos la recolección de adhesiones al Amparo Ambiental Colectivo presentado por el Legislador Nicolás Rochas y concejales del Frente para la Victoria de Patagones y Viedma".



Finalizaron expresando que "es tiempo de verdades, es tiempo que el gobierno Provincial y los gobiernos Municipales se hagan cargo de la situación y propongan de una buena vez acciones concretas que permitan resolver los problemas".