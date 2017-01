Comienza el cronograma de Operativos de limpieza barrial

De esta manera, a partir del lunes 9 de enero, operarios del municipio recorrerán los barrios Villa Morando, Néstor Kirchner, Los Eucaliptus y Dolores de Pinós.



Se solicita retirar de las viviendas la basura no convencional y voluminosa, entre la que se contempla madera, hierro, ramas y chapas.



Por otra parte, el titular de Servicios Urbanos pidió la colaboración de los vecinos para que no arrojen los residuos no domiciliarios en las veredas fuera del tiempo estipulado para cada barrio.



De esa forma se evita la acumulación de residuos en las veredas y se colabora con el mantenimiento de los espacios públicos.