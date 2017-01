Weretilneck anunció el pago de hasta $10.000 para bomberos voluntarios que combatieron los incendios

También se resaltó el trabajo de los bomberos pertenecientes a la Policía de Río Negro, quienes también han tenido una muy importante labor en esta contingencia.



En los últimos días, el gobernador Alberto Weretilneck recorrió zonas afectadas y en la jornada de ayer estuvo en Río Colorado junto a los trabajadores bomberiles, productores y autoridades nacionales, provinciales y municipales.



Actualmente no existen focos de incendio activos en Río Negro, exceptuando uno pequeño a punto de extinguirse en el límite con el Meridiano V°, al norte de Guardia Mitre.



El Gobernador aprovechó ayer su estadía en Río Colorado para pasar a saludar a los bomberos de esa localidad, quienes durante semanas han estado combatiendo el siniestro en los campos, además de atender otras emergencias.



Allí compartió una charla con el grupo de bomberos, encabezado por el jefe de Cuerpo, oficial ayudante Carlos Lavezzo; y el presidente de la Asociación Cooperadora, Juan Calbó.



Se interiorizó sobre toda la labor realizada en estos días, destacando el compromiso y valentía de estos servidores públicos. Anunció que el Gobierno Provincial afrontará todos los gastos extras generados al cuartel durante los últimos incendios de campos, al tiempo que confirmó el pago de un reconocimiento económico a los bomberos voluntarios que participaron de la lucha contra el fuego.



“Quiero destacar el trabajo y el orgullo que tenemos por nuestros bomberos voluntarios: a todos ellos, el agradecimiento de todos los rionegrinos. El Gobierno Provincial reconocerá su valiente labor con un pago de hasta $10.000, de acuerdo a la cantidad de días y horas que han trabajado”, anunció el Mandatario.



Se trata de un equipo de más de 50 Bomberos Voluntarios, que han trabajado en todos los focos de incendio: “Personas que arriesgan la vida, ponen dinero de sus ingresos y vamos a reconocer el esfuerzo de los bomberos de Choele Choel, Conesa, Guardia Mitre y Río Colorado”.



Cabe señalar que Defensa Civil de la Provincia se hace cargo de todos los gastos de los cuarteles en combustibles, máquinas y repuestos rotos, además de los gastos en alimentación y bebida.



En la oportunidad, tanto Lavezzo como Calvó destacaron también la labor del personal policial que cumple funciones en Bomberos, cuya tarea también fue reconocida por el Gobernador.



Para la provincia es un impacto muy importante: se quemaron 530.000 hectáreas, lo que en la zona ganadera, representa el 20% de la superficie. Hay 150 productores afectados y se están realizando evaluaciones sobre el daño de alambrados, corrales y aguadas, para ver de qué manera puede recomponerse toda esa infraestructura.



“Se trata de una actividad económica que se venía recuperando, esto significa un retroceso. En cuanto a la mortandad de animales, se habrían detectado unas 100 o 120 madres muertas. No es un número significativo relacionado con la cantidad de animales”, sostuvo.



El Gobernador remarcó que “aún no solicitamos apoyo a Nación, porque los propietarios de los campos todavía están allí y no tenemos una declaración jurada definitiva de cada uno de los productores diciendo qué sucedió, sobre todo en Río Colorado. Las estimaciones son preliminares, de acuerdo a las manifestaciones de los bomberos y las rurales”.



Asimismo, en Río Colorado, Weretilneck se reunió con referentes de las Sociedades Rurales para establecer una serie de medidas de asistencia para los productores afectados. Finalizando el encuentro, se hicieron presentes el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman y el diputado nacional Sergio Wisky, a quienes se puso al tanto de la situación y se les solicitó un vehículo de ataque del fuego para la zona de Guardia Mitre.



“El Ministro Bergman participó de una reunión con los rurales, Defensa Civil y Vialidad Rionegrina. Le explicamos la situación, consideramos que es un verano largo, hay mucho pasto, monte, cambios de viento. Esto puede volver a pasar y la lucha no ha terminado. Por eso le solicitamos un vehículo de ataque del fuego para Guardia Mitre y otro para reemplazar uno dañado en Río Colorado”.



En este marco, Weretilneck hizo hincapié en que “no se nos ocurre hacer cargo al Gobierno Nacional de lo que nos pasa a los rionegrinos. Hemos tenido temperaturas de hasta 40 grados, pastos altos y vientos que cambiaban de sentido todo el tiempo, lo que no permitía tener una estrategia definida, y una serie de tormentas con rayos, unos 1.400, que determinaron los incendios”.



“La verdad, echarle la culpa a alguien es de mala fe. Después ver cómo estamos preparados nosotros es un tema de autocrítica. Hay que destacar el trabajo y el orgullo que tenemos por nuestros Bomberos Voluntarios. Si hay que pedir algo de la emergencia es al Ministerio de Agroindustria de la Nación. Con el decreto de Estado de Desastre y/o Emergencia Agropecuaria que hemos sancionado, lo llevaremos a la Nación para que lo validen y a partir de allí, se solicitará a ese Ministerio la asistencia directa a los productores”, adelantó.



Respecto a la producción ganadera, el Gobernador subrayó que “no queremos perder más animales”, y recordó que Río Negro tuvo durante 10 años una fuerte sequía, donde se perdió la mitad del stock de la ganadería bovina. “Con gran esfuerzo logramos llegar a 600.000 cabezas de ganado. No queremos perder una sola vaca y que los productores no tengan que malvender sus novillos”.



Finalmente, aseveró que como primera medida se conseguirá alimento para los primeros 15 días, para que los animales que quedaron puedan alimentarse. En este marco, destacó que ya partieron dos camiones de alfalfa a Río Colorado y otros dos a Guardia Mitre, más avena y maíz.