General Roca: Continuan inscripciones para el Triatlón Cross de la Manzana

Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de febrero y se espera la presencia de atleta de diferentes puntos de la región y el país.



La cita deportiva, que acompaña el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Manzana y que tiene la organización de la Dirección de Deportes – Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Roca, comenzará a las 9.45 y tendrá dos modalidades.



En el Triatlón Cross, el inicio será con 1.250 metros de natación, seguirá con 34 kilómetros de mountain bike y finalizará con 10 kilómetros de pedestrismo.



En el Medio Triatlón Cross, las distancias serán 500 metros de natación, 15 kilómetros de mountain bike y 5 kilómetros de pedestrismo.



Para inscribirse



El costo de las inscripciones será, hasta el 2 de febrero inclusive, de 550 pesos para la prueba individual y 800 pesos por pareja para las postas. El 3 de febrero será de $650 individual y $1.100 por pareja para postas.



Los interesados en participar deben descargar la ficha de inscripción que figura en el final de este link

http://www.generalroca.gov.ar/triatlon-fnm-edicion-2017/



Una vez completada la planilla, deben entregarla en las oficina de la Dirección de Deportes, ubicada en Tres Arroyos 1570 (Polideportivo Gimena Padin), de lunes a viernes de 8 a 13 horas. En el caso de atletas no residentes en Roca, deberán hacerlo vía e-mail a deportesyrecreacion@generalroca.gob.ar, adjuntando la ficha de inscripción.



La clasificación y premiación



La prueba tendrá tres clasificaciones diferentes, una de la prueba central o Triatlón Cross, otra para el Medio Triatlón Cross y por último de las postas (equipos de dos), desarrollándose primero natación, luego ciclismo y por último pedestrismo.



No habrá clasificación general, serán solo por categorías, reservándose la premiación en efectivo a la categoría Élite (masculina y femenina). Las categorías promocionales tendrán premiación en copas.



En el Triatlón Cross no habrá clasificación general, serán solo por categorías, reservándose la premiación en efectivo a la categoría Élite (Masculina y Femenina). Las categorías promocionales tendrán premiación en copas.



En el Medio Triatlón Cross habrá clasificación general con premiación en dinero y trofeos. Habrá clasificaciones por categorías con premiación en copas, quedando marginadas de estas quienes obtengan premiación en la general.



En Postas será dos integrantes en donde uno de ellos nadará, el otro realizará la parte de mountain bike y los dos deberán hacer la parte de pedestrismo (modalidad duatlón para cada uno) para completar la prueba, debiendo correr juntos y el tiempo resultante será el del integrante que pase último por la línea de llegada.



Los protagonistas



A un mes del inicio de la competencia, ya confirmaron su participación el ganador de las últimas dos ediciones, el sanjuanino y dos veces olímpico Gonzalo Tellechea; el bonaerense Andrés Darricau, los neuquinos Francisco Moisés y Hugo Camargo; el cervantino Martín Matamala y los roquenses Maximiliano Morales, Fernando Helling, Yanina Ferroni, Andrea Peña, Fernando Caneo, Axel Bustos y Daniel Latuf, entre otros.



Por cualquier información, escribir a deportesyrecreacion@generalroca.gov.ar, al facebook Triatlon Cross Fiesta Nacional de la Manzana o llamar al 0298-4421235 de 8 a 13 horas.