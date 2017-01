Se clausuro local por realizar actividades no habilitadas

ROCA:

En el procedimiento se labró el Acta 11373 ya que el local carece de Habilitación Municipal, no cuenta con informe de Impacto Ambiental Sonoro y Seguridad e Higiene, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 11/05, agregándose que no se exhibe Seguro de Responsabilidad Civil y Cobertura de Urgencias Medicas.-



Ante tal irregularidad se convocó a los responsables del local a quienes se comunicó la Clausura Preventiva de la actividad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 2359/96, Art. 71, previo al retiro de todos los jóvenes concurrentes, que lo hicieron con absoluta normalidad,. -



También se realizaron otros procedimientos en distintos locales del rubro de Diversión Nocturna y Salones de Eventos, labrándose Acta en el local de calle La Pampa 1575 del rubro Restaurante-Confitería, por no exhibir comprobante de Servicio de Urgencias Médicas.-



Por el mismo motivo se labró Acta en la Confitería Bailable en calle San Martín 969. -



Todas las Actas labradas fueron derivadas al Juzgado Municipal de Faltas para la aplicación de las disposiciones contempladas en las Ordenanzas en vigencia.-