La Comarca marchó contra la contaminación

Cientos de vecinos y vecinas de Patagones y de Viedma se juntaron y marcharon para decirle no a la contaminación del río Negro.

Al igual que sucedió en las diferentes localidades bañadas por las aguas del río, la Comarca también se manifestó y lo hizo uniendo las dos ciudades a través de una caminata de la que participaron, hombres, mujeres y niños que expresaron su preocupación por la situación ambiental.

Organizaciones como ‘Unidos por las aguas de la Cuenca Currú Leuvú se hicieron presentes en el evento que arrancó en la tarde del sábado en la plazoleta del Fundador de Viedma y finalizó en el mismo lugar no sin antes recorrer tanto la capital rionegrina como Patagones.

Fue así que luego de juntarse en la plazoleta mencionada, los vecinos marcharon hasta el puente Ferrocarretero para cruzar hasta Patagones, bajar por el Malecón, caminar hasta el puente Basilio Villarino y desde allí nuevamente hasta el punto de encuentro viedmense, donde finalizó la marcha.

‘Con nuestros hijos, con nuestros mayores, todos nosotros ...Yo no quiero ser parte de la generación que perdió el río Negro...‘ fue el lema de la convocatoria que contó con la presencia del intendente de Viedma, José Luis Foulkes, además legisladores y diferentes concejales tanto de Viedma como de Patagones.

Casi al final de la concentración, una mujer de Viedma hizo uso de la palabra y pidió respuestas a la dirigencia política respecto a qué se va a hacer a partir de ahora con la contaminación que sufre el río Negro. ‘Cuál es el compromiso que tienen con respecto al saneamiento del río, a toda la contaminación que se está dando, los agrotóxicos, el tema del fracking, el tema de las cloacas. ¿Cuál es la respuesta?‘, dijo y agregó: ‘Todos nos hacemos responsables del rio pero acá hay autoridades que tienen que responsabilizarse, que son representantes‘.

En ese sentido señaló: ‘Me queda la duda de saber qué respuesta tienen los concejales, el intendente, la provincia con respecto a lo que va a hacer con el río o si va a seguir mintiendo con respecto a esto‘.



“Nos pudren el río para darle luz a las ciudades”



Luego de otro vecino, quien habló respecto a la necesidad de crear una conciencia ambiental tomando acciones como huertas orgánicas y demás iniciativas que pueden implementarse desde la casa, quien dijo algunas palabras a los asistentes a la marcha, tal como ocurrió al principio de la manifestación, fue Elvio Mendioroz, conocido defensor del medioambiente, quien recordó los objetivos específicos ‘para solucionar la putrefacción en algas de este río y para solucionar la contaminación bacteriológica de las cloacas y químicas que los hidrocarburos del fracking, y químicas de los agrotóxicos”.

En ese sentido, Mendioroz fue claro y contundente respecto a las funciones del río y cuál tiene que ser su caudal “Necesariamente el caudal mínimo del río tiene que ir de 300 a 600 metros cúbicos, ni una gota menos. Este río es para la vida y no para generar energía eléctrica. Nos pudren el río para darle luz a las ciudades y eso no puede ser”, afirmó Mendioroz, quien había criticado a la Autoridad Interjurisdiccional del Agua y a los poderes políticos.