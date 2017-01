En Río Colorado, Nación anunció medidas para acompañar a los productores afectados por los incendios

Entre las medidas en el corto plazo se anunció la llegada de granos destinados a la alimentación del ganado, la puesta en marcha de líneas de crédito blandas para los productores, así como el diferimiento por un año del pago de algunos impuestos nacionales.



La comitiva nacional estuvo integrada también por el viceministro del Interior, Sebastián García De Luca; el coordinador de esa cartera en la provincia, Juan Martín; autoridades del Plan Nacional de Manejo del Fuego y asesores técnicos de las carteras.



El Mandatario rionegrino estuvo acompañado por el intendente local, Gustavo San Román; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martín; los secretarios de Ganadería, Norberto Tabaré Bassi; y de Agricultura, Nicolás Stier; el legislador Facundo López; el presidente de la Federación de Sociedades Rurales, Marcelo Casagrande; los presidentes de las Rurales de Río Colorado, Omar Albizúa y Juliana Bugiolacchi, en representación de la de Viedma, entre otros.



El encuentro entre los funcionarios nacionales, el Gobernador y los productores comenzó con una exposición de Weretilneck informando los pormenores de las consecuencias provocadas por los incendios que afectaron alrededor del 20% de la superficie de los campos ganaderos de la provincia.



Posteriormente, los productores transmitieron distintos pedidos relacionados básicamente con la posibilidad de lograr diferimientos impositivos y la puesta en marcha de una línea de créditos accesibles para ser destinados principalmente a la reconstrucción de los alambrados y demás infraestructura en los campos afectados. En todo momento, los representantes rurales dejaron expresada su voluntad de devolver la ayuda que brinde el Estado.



Los pedidos incluyeron también algunas cuestiones referidas a las exigencias del Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) respecto del traslado de los animales de las zonas afectadas.



En la oportunidad, el Gobernador Weretilneck remarcó que el incendio afectó a más de 530.000 hectáreas de campo, alcanzando a unos 208 productores hasta el momento, de acuerdo a las Declaraciones Juradas, con una pérdida de alrededor de 2.000 vacunos.



Asimismo, el Mandatario hizo entrega a las autoridades nacionales del Decreto de Declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por Incendios, requiriendo su homologación por Nación, trámite que fue comprometido por el Ministro Buryaile. Dicha medida nacional significará la suspensión del pago de obligaciones fiscales con Nación para los productores, salvo las cargas sociales y el IVA.



Luego de escuchar los pedidos, el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, confirmó la llegada de 1500 fardos de pasto y granos para suplementar la alimentación de los animales y lograr también completar el destete precoz de los terneros.



Luego del encuentro, el gobernador Alberto Weretilneck destacó que "estamos muy satisfechos de todo lo que hemos podido trabajar en conjunto con Nación y los propios productores".



"Hemos recibido al ministro de Agricultura de la Nación, Ministerio del Interior y Ministro de Medio Ambiente, en esta tarea de no sólo ver el impacto fuerte de lo que tenemos hoy sino también comenzar a planificar a futuro", destacó.



Resaltó el hecho que "se anunciaron tasas a bajo interés del Banco Nación, el diferimiento de todas las cuestiones impositivas para lo que resta del año, así como la entrega de alimentos supletorios para la dieta de los animales para que no haya más pérdidas".



"Por lo menos, para los primeros 30 días vamos a tener la entrega de pasto por parte del Gobierno de la Provincia, complementándose con cereales que traerá el Gobierno Nacional. Mientras tanto, a través de distintos créditos vamos a trabajar en lo que es alambrados y las cuestiones de infraestructura", dijo.



"Estamos hablando de 530.000 hectáreas, 208 productores afectados, 2.000 animales muertos hasta el día de hoy", indicó finalmente.



Por su parte, el ministro de Agroindustria de Nación, Ricardo Buryaile, indicó que "tenemos que planificar qué vamos a hacer con estos acontecimientos, y pensando cómo trabajar para que no se vuelvan a repetir".



"Los productores nos han pedido un subsidio de tasas a través de los bancos Patagonia y Nación, para lo que debemos firmar los acuerdos correspondientes", explicó.



Adelantó además que "también vamos a proveer alimentos para animales para los próximos 30 días y está también la exención impositiva dada por la ley de emergencia agropecuaria, con el compromiso de convocar a una reunión del Comité de Emergencia para la próxima semana".



"Además tenemos que ver cómo solucionamos, entre los Gobiernos de Río Negro y Nación, la situación de los pequeños productores que no encajarían en las líneas crediticias de los bancos. En el caso del Banco Nación, los créditos son con un año de gracia y cuatro de plazo para pagar con interés del 12%, y estamos buscando las alternativas para lograr similares intereses en las demás entidades bancarias", informó.



Por otra parte, anunció que a través de la Ley Pyme, los productores podrán desgravar del Impuesto a las Ganancias todo lo que inviertan en alambrados, tinglados, mangas y reparar lo destruido.



"La Sociedad Rural de Río Colorado solicitó un fondo para cubrir los gastos porque tienen 1200 animales en engorde. Les vamos a proveer los fondos, porque es un servicio muy importante que saca de problemas a muchos productores", manifestó finalmente.