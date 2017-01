Recomendaciones sobre aparición de Influenza Aviar en Chile

El país trasandino activó los protocolos para la eliminar el foco y se ha confirmado que el virus de la Influenza Aviar detectado es de baja patogenicidad, es decir que tiene muy baja capacidad de producir enfermedad en las aves.



La vía de contagio es de ave a humano y se produce por contacto directo con aves infectadas o con superficies u objetos contaminados con sus heces. Por lo tanto, es necesario un contacto directo, reiterado y próximo con las aves o sus excrementos. Hasta el momento no hay evidencia científica de transmisión persona a persona ni por vía alimentaria.



El Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ya hizo las recomendaciones correspondientes para la prevención de la enfermedad en lo que respecta a producción de aves y sus productos.



Dada la importante migración de argentinos hacia el país vecino, se han emitido las siguientes medidas preventivas a los viajeros:



• No comprar pájaros ornamentales o de compañía.



• No tocar aves muertas.



• No tener contacto con plumas.



• En caso de tocar, pisar o mancharse accidentalmente con excremento de aves desinfectar la zona inmediatamente con agua con lavandina al 10% (9 partes de agua y 1 de lavandina).



• Lavarse inmediatamente las manos ante cualquier contacto con elementos o superficies que tenga con secreciones, excreciones, plumas de aves o sus huevos.



• Si viaja a Chile, y a su regreso presenta síntomas gripales (dolor muscular, afecciones respiratorias, cansancio, fiebre, etcétera) concurra al Hospital más cercano.