Weretilneck presidió el egreso de 36 nuevos agentes penitenciarios en Bariloche

El gobernador Alberto Weretilneck presidió la ceremonia y pidió a los egresados que “sean honestos, transparentes y no caigan nunca en las tentaciones del mundo del delito”.



En este marco, el Mandatario expresó que “se trata de un hecho histórico y muy importante para el Servicio Penitenciario Provincial y para Bariloche”.



“Hace diez años que no se incorporaban en la ciudad nuevos integrantes al servicio. Con una población carcelaria que lamentablemente va creciendo, era imprescindible que se sumen nuevos agentes”, opinó el Gobernador.



Sobre el Servicio Penitenciario, dijo que “es una institución nueva y cada paso que damos es para jerarquizarla y que sus integrantes aprecien al lugar a donde pertenecen. Por ello, a fines del año pasado, se sancionó la nueva Ley de funcionamiento del Servicio Penitenciario, lo que genera la estructura, la carrera y la formación”.



Además, el Gobernador destacó que en los últimos meses “hemos dotado al sector de nuevo equipamiento, impulsamos la creación de cuerpos especiales en los servicios (unidades antitumulto) y hemos invertido en obras como la ampliación de la alcaidía de Viedma y la remodelación de un pabellón en General Roca, entre otras”.



Luego, Weretilneck sostuvo que “ser penitenciario no es una tarea más, tienen una gran responsabilidad que es el cuidado y protección de aquellas personas que están privadas de su libertad y al resguardo del Estado, pero que además son un peligro para la sociedad, porque la han agraviado y fallado”.



“No hay connivencia posible con un detenido, pero si hay respeto. La tarea a cumplir por estos trabajadores es que aquellas personas detenidas no logren su libertad por otras vías que no sean las que la Justicia dispone”, explicó.



“Cuando una víctima ve que su victimario se escapó de un penal, todos nosotros debemos avergonzarnos, porque le estamos fallando a las víctimas”, sostuvo.



Al finalizar, y dirigiéndose a los egresados, les pidió que “sean honestos, transparentes y no caigan nunca en las tentaciones del mundo del delito; porque si cumplen bien con su tarea tendremos una sociedad en paz”.



Se trata de la segunda promoción de agentes de Seguridad Penitenciaria, integrada por 11 mujeres y 25 hombres.



En la oportunidad, el egresado Leandro Painemil recibió el diploma de honor al alcanzar un promedio de 9,98 durante el desarrollo del cursado. En tanto, Adrián Antitru quien tuvo un promedio de 9,50 y Luciano Bascuñan con un promedio de 9, recibieron un diploma de mención especial por haber resultado el 2° y 3° mejor promedio respectivamente.



El próximo miércoles en Viedma egresará la primera promoción de agentes Penitenciarios en el Gimnasio de la Escuela de Cadetes de la Policía. La misma contará con 46 nuevos profesionales.



Acompañaron al Gobernador, el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan y su par de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; el director General del Servicio Penitenciario Provincial, comisario general Hugo Cecchini; el subdirector, comisario Darío Chacón; el presidente del Concejo Deliberante, Diego Benítez; el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano y los legisladores Mariana Domínguez, Leandro Lescano, Silvia Paz, Alfredo Martín y Facundo López, entre otras autoridades provinciales y municipales y familiares de los egresados.