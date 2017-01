SPLIF Bariloche ya cuenta con su propia Central de Operaciones

La oficina donde funcionará el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales llevará el nombre “Héctor Carlos Albornoz”. “Había que sacar al SPLIF del anonimato y valorar la tarea de los trabajadores”, sostuvo Mandatario.



La Central inaugurada se encuentra enmarcada en el proyecto “fortalecimiento institucional para la administración de los bosques andinos rionegrinos con miras al sostenimiento de su potencial productivo” a través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria de la Nación y ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia. El mismo responde a una necesidad histórica del servicio, que luego de mucho tiempo de espera cuenta con una central operativa en un área de alta incidencia de incendios forestales.



En la oportunidad, Weretilneck, mencionó que “el SPLIF necesita tres requisitos básicos: recurso humano, capacitaciones y equipamiento. Uno de los temas a solucionar era darle estabilidad laboral a todos los trabajadores y lo hicimos con la firma del pase a planta permanente; también le dimos estructura propia; logramos que tengan su escalafón propio y el reconocimiento a la antigüedad de sus trabajadores”.



A su vez, el Mandatario agregó: “Lo más importante de hoy es la tarea de los trabajadores, de cómo luchan contra los incendios y un elemento central son las capacitaciones, el trabajo que se hace, el respeto por las normas de seguridad, las autoridades y los conductores que tiene el servicio. Es una tarea donde la falta de disciplina o la desobediencia a veces se paga con la vida y haber aceptado esta tarea siendo civiles, tener el respeto de mando a una conducción, es para destacar”, subrayó.



El presupuesto asignado para este proyecto fue de USD5.272.330, de los cuales el 80% es financiado con fondos del préstamo BID 2573 y el 20% con fondos provenientes del aporte provincial. “Quiero agradecerle al Gobierno Nacional por el financiamiento para las obras, las capacitaciones y el equipamiento”, concluyó Weretilneck.



Por su parte, Bergman, señaló que “teníamos previsto llegar en otra época, junto al presidente Mauricio Macri, pero por problemas climáticos y temas de agenda no lo pudimos concretar. Pero no queríamos ausentarnos en este día, como Gobierno Nacional, acompañando a Río Negro en el cuidado del medio ambiente, los Parques Nacionales, y la prevención del fuego”.



“Quiero agradecer al gobernador Alberto Weretilneck porque estamos trabajando todos juntos y de manera articulada, para prevenir y contener el fuego. Entre todos nosotros, debemos recuperar una larga tradición de volver a una república federal. Creo que estamos evolucionando hacia una mayor madurez; esta inauguración es una muestra”, agregó.



Finalmente, sostuvo que “el Estado es estar presentes, no con intención, sino con recursos y con una posición activa, como estamos demostrando hoy. Sentimos una gran satisfacción y orgullo por nuestros brigadistas, que ponen el cuerpo y el alma”.



Son objetivos del proyecto la ampliación y construcción de bases operativas para los Servicios, adquisición de equipamiento para el combate de incendios, generación de sistemas de información geográfica, readecuación de normativa para el personal y manejo del bosque, capacitación del personal y comunicación y educación de la población.



La obra



En cuanto a la obra en particular se trata de un edificio de más de 800m2, demandó una inversión de $30.000.000, cuenta con instalaciones para albergar al personal de planta del servicio (86 personas) y al personal temporario contratado (26 personas), distribuido en áreas de atención al público, oficinas operativas, sala de monitoreo activo (cámaras de vigilancia), sala de comunicaciones, espacios para el mantenimiento y resguardo del equipamiento, depósito de insumos, comedor, sala de reuniones, vestuarios y baños.



También cuenta con un helipunto que brindara capacidad operativa para el traslado de combatientes de manera ágil a los focos de incendios donde su acceso resulta dificultoso, además del moderno equipamiento adquirido por el proyecto.



En este marco, el Gobernador Weretilneck hizo entrega del acta correspondiente a la compra de equipamiento por un valor de $1.476.535,12.



Luego se entregaron plaquetas por el compromiso, trayectoria e importante colaboración hacia la institución: al fundador del SPLIF y ex jefe de la Central Bariloche, Roberto Molina, por su trayectoria en la institución; por su trayectoria el ex jefe, Mariano Lynch; y por su constante colaboración con la institución, el poblador Gustavo García Cano.



Estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante a cargo de la Intendencia de la ciudad, Diego Benítez; el responsable de Gestión de Programas y Proyectos UCAR, Raúl Castellini; los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martín; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; y de Seguridad, Gastón Pérez Estevan; el coordinador del SPLIF Río Negro, Marcelo Rey; la jefa del SPLIF Bariloche, Patricia Montenegro; el jefe del SPLIF El Bolsón, Domingo Sales; los intendentes de El Bolsón, Bruno Pogliano; de Dina Huapi, Danilo Rojas; y de Comallo, Raúl Hermosilla; los legisladores Fernando Martín, Leandro Lescano, Silvia Paz, Mariana Domínguez y Facundo López; el director nacional del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Guillermo Barisone; el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damian Mujica, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales y brigadistas.