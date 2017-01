Otras 163 familias ya cuentan con gas y wifi en Aguada de Guerra, El Caín y Pilquiniyeu

Por otra parte, en estos parajes también quedó inaugurado oficialmente el servicio de wifi gratuito para todos los habitantes, dándose así un paso fundamental en materia de comunicaciones en esos lugares.

Las inauguraciones estuvieron a cargo del gobernador Alberto Weretilneck, quien este domingo recorrió las tres Comisiones de Fomento, y visitó a los vecinos de estas pequeñas localidades, compartiendo inquietudes y la alegría de poder contar con calefacción a gas en sus hogares y así poder dejar de depender de la leña.

El Plan Garrafón Social es llevado adelante en conjunto entre la Provincia e YPF Gas para todos los parajes rionegrinos, y es costeado con parte de las regalías gasíferas provinciales.

A través del mismo, se llegará a 1.780 familias que hasta la actualidad no contaban con servicios, dando soberanía en los parajes a través de una inversión del Estado Provincial de $68.511.324 en obras de infraestructura.

El Mandatario Provincial estuvo acompañado ayer por el director de Comisiones de Fomento, Yamel Mohana; los legisladores Sandra Recalt y Facundo López; el intendente de Maquinchao y presidente del Ente de la Línea y Región Sur, Marcos Pérez y la delegada de Desarrollo Social en la Región Sur, Marta Ignacio.

Al respecto, Weretilneck remarcó que “antes del invierno vamos a haber culminado con la provisión de gas en los parajes, que es una de las obras de justicia social más grandes que existe, y que representa la igualdad para todos los rionegrinos”.

“Nadie más que los vecinos sabe lo que significa soportar este frío, que se suma a la escasez y lo caro de la leña y las garra. Tener la posibilidad de contar con gas durante todo el día genera un gran cambio en el modo de vida y también en la salud”, agregó.

“Queremos que todas las Comisiones de Fomento, sin importar el lugar donde se encuentren, tengan el servicio de gas, al igual que lo tienen quienes viven en las ciudades y los pueblos. Esto es un gran logro, al igual que la conexión a internet”, añadió.

Sostuvo que “nosotros siempre peleamos para que quienes viven en los parajes no se vaya, que se queden. Y para ello debemos brindarles las mismas condiciones de vida que alguien que vive en una ciudad, y ello implica tener gas y comunicación. Una de las maneras de estar comunicados es con internet, ya que ahora con los teléfonos se podrán comunicar con sus familiares y allegados. Esto es una manera más de ser justos con todos los rionegrinos. No importa dónde vivamos, sino que todos tengan las mismas oportunidades”.

La primera actividad se desarrolló en Aguada de Guerra, donde el Gobernador Weretilneck, junto al comisionado Daniel Catalán y la comisionada a cargo, Cecilia Roldán, dejaron inaugurado el servicio de garrafón social y wifi para las 72 familias del lugar, además de entregar certificados del programa EMPRENDER y Fondo Solidario de Asistencia al Desocupado.

El programa EMPRENDER tiene como objetivo fortalecer las capacidades productivas y de autogestión, habilidades y destrezas de las personas para un mejor posicionamiento en el mercado laboral y productivo, según las necesidades del desarrollo local, articulando acciones con Municipios y organizaciones comunitarias para la formación en oficios, actividades alternativas, la optimización de emprendimientos o comercialización de productos.

Luego de realizar una recorrida por casas, salita de salud, y compartir un momento con los vecinos, el Gobernador y sus colaboradores se trasladaron a El Caín, donde junto al comisionado Juan Lleuful, dejaron inaugurados formalmente ambos servicios para 73 familias y se entregaron ayudas económicas para mejoramientos habitacionales, sobre todo de aquellas familias que tiempo atrás fueron víctimas de un temporal que azotó la localidad.

Allí, el Gobernador realizó una recorrida por distintas casas del paraje, entrevistándose con vecinos que se vieron afectados por el temporal, con quienes programó distintas acciones para reparar los daños ocasionados por el fenómeno climático.

Más tarde, el Mandatario se dirigió a Pilquiniyeu, completando su segunda visita a este paraje. Allí, junto al comisionado Miguel Contreras, inauguraron formalmente los citados beneficios, que incluyen a 18 familias y tres instituciones locales.

Allí recorrió la obra de cisterna de agua potable, el Destacamento Policial y la Sala de Salud, para luego compartir un acto con los vecinos, donde destacó el compromiso de la Provincia para seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes de todos los lugares de la provincia, sin distinción.

El objetivo del plan Garrafón Social es reducir a la mínima expresión el uso de la leña, el kerosene y el gas oil, apuntando a reinvertir lo que el petróleo por regalía brinda a la Provincia, en una justa redistribución entre los pobladores rionegrinos, estén donde estén radicados.

Se han instalado 21 tanques de 1 m3, ampliando la capacidad de almacenamiento de gas, 1 calefactor y una cocina por cada hogar. Todas las instalaciones cuentan con seguros y son inscriptas en la secretaria de energía, ofreciendo seguridad y transparencia en las obras realizadas.

El tanque social tiene además como beneficio la redistribución de envases de 10 kgs., que ya no se utilizaran en el paraje, acción que permitirá disponer de envases e inyectar al circuito de acción social en los sectores donde el plan no llega, sobre todo en las grandes ciudades de la provincia.