Bariloche: Provincia prorrogó contrato de salas de juego y recibirá casi $114.000.000 en obras

A su vez, se entregó al Municipio de El Bolsón la escritura por la cual la Provincia dona un lote para la construcción de la terminal de ómnibus en esa localidad.



El nuevo contrato establece un incremento del 27% del canon mínimo de los casinos de Bariloche, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci, totalizando unos $4.600.000 mensuales.



Además, se estableció una actualización semestral del canon, incrementando la alícuota en 10 puntos porcentuales; y un incremento de $1.800.000.000 en la recaudación del canon durante la vigencia del contrato.



Entre las obras incluidas como contrapartida, la empresa se encargará de la construcción de la terminal de ómnibus y la ampliación y remodelación de la sucursal central del Casino de Bariloche.



En El Bolsón, se realizarán mejoras en el Paseo de los Artesanos, se construirá una plazoleta, se concretará el ordenamiento de la calle Güemes y el portal Acceso Norte, entre otras cosas; mientras que en Ingeniero Jacobacci, se construirá la plaza del barrio IPPV.



En total, el acuerdo implica una inversión en obras de casi $114.000.000.



Estuvieron presentes acompañando al Gobernador, el interventor de Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia, Luis Ayestarán; el presidente de la firma Entretenimientos Patagonia SA, Exequiel Badaracco; el presidente del Concejo Deliberante, Diego Benítez; el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano; el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan y sus pares de Agricultura Ganadería y Pesca, Marcelo Martín y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri.



Acompañaron también los legisladores Mariana Domínguez, Leandro Lescano, Alfredo Martin, Silvia Paz y Facundo López y otras autoridades provinciales, municipales, concejales, representantes de UOCRA, UTHGRA, UTA y el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar.



En la oportunidad, Weretilneck, expresó que "fue una negociación difícil y larga, pero que hoy nos permite que puedan tener beneficios las comunidades. En su momento nos preguntamos si era posible o sustentable una ciudad turística sin juego, pero el juego forma parte de la recreación, de las actividades complementarías del turismo".



Asimismo, sostuvo que "los logros son notables, desde el canon, con mayores ingresos y obras. Bariloche merecía una nueva terminal de ómnibus, y El Bolsón merecía que su Feria de Artesanos tenga éstas obras, al igual que la plaza en Ingeniero Jacobacci".



Más adelante, el Mandatario destacó que "es sumamente importante que los trabajadores sigan teniendo sus puestos laborales. No solo hoy estamos hablando de obras sino que estamos garantizando 370 puestos de trabajo".



"Durante 18 meses los trabajadores de la construcción tendrán empleo en la nueva obra de la terminal, y también en la remodelación de la sucursal del casino de Bariloche", agregó.



Luego, Weretilneck, hizo hincapié en el trabajo coordinado entre el Municipio, la Provincia y la empresa concesionaria.



Al finalizar, reseñó como obras de infraestructura turística de relevancia para Bariloche, la calle Mitre, la Ruta 82 (Villa Lago Gutiérrez) y la iluminación de la ex ruta 237 desde el aeropuerto hasta la vieja terminal.



Por su parte, Ayestarán informó sobre la renegociación del contrato de concesión que será por 15 años. "Se incrementa un 27% el canon mínimo de los casinos de Bariloche ($3.850.000 mensuales), sumando El Bolsón y Jacobacci, hace un total estimado de $4.600.000 mensuales".



"Además se modificó la fórmula de actualización semestral incrementando la alícuota en 10 puntos porcentuales. Es decir que contamos con un incremento de $1.800.000.000 en la recaudación del canon durante la vigencia del contrato", agregó.



"En relación a la construcción de la terminal de ómnibus en Bariloche, tendrá un plazo de 18 meses y una inversión de $70.352.000. Mientras que la ampliación y remodelación de la sucursal central del Casino de Bariloche se realizará en un plazo de 36 meses por $40.000.000, aproximadamente.



"Respecto a las obras de infraestructura para El Bolsón, se trata de baños públicos para el Paseo de los Artesanos, la construcción de una plazoleta, el ordenamiento de la calle Güemes, el portal del Acceso Norte y baños públicos para el cementerio local, trabajos que se realizarán en un plazo de 12 meses por $2.500.000 aproximadamente", explicó.



Además, indicó que en Jacobacci se construirá una plaza en el barrio IPPV, obra que demandará aproximadamente $ 1.000.000. "En total, el acuerdo implica una inversión total en obras superior a los $113.852.000", detalló.



Ayestarán mencionó que la actividad genera 370 empleos directos, se aportan a las economías regionales más de $102.000.000 mensuales en sueldos, con un promedio de antigüedad de 8,2 años. Se proyecta una recaudación superior a los $476.000.000 para la Provincia en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos y $211.000.000 en Tasas Municipales.



A su turno, el arquitecto del proyecto de la terminal, Guillermo Mulleady, detalló que "se encontrará en Avenida Esandi y la Ruta de Circunvalación, siendo un lugar estratégico de circulación y cercano al aeropuerto de la ciudad. Se edificará con tecnología simple, buscando que sea una construcción que se mantenga en muy buen estado a lo largo de los años, que no requiera mantenimiento y de costo operativo muy bajo".



También indicó que "contará con una cubierta de pasto que permitirá una muy buena aislación térmica, y abajo una gran bóveda donde se desarrollarán las actividades interiores. El centro de informes estará en el corazón del edificio. Habrá 30 boxes de venta, 24 dársenas cubiertas separadas del edificio que se pueden ampliar oportunamente, depósitos y locales comerciales. En la planta alta habrá una confitería y un sector de espera preferencial, más las oficinas de administración del edificio. En total serán 3300 metros cuadrados cubiertos, 2200 metros de dársenas, 4000 metros de playones, 2500 metros de estacionamiento y 7000 de parque".



Cabe destacar que la nueva terminal será transferida a título gratuito a la Municipalidad de Bariloche.



Antes de comenzar con el acto de prórroga de la concesión, el Gobernador hizo entrega al intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, de la escritura de donación de 50.000 metros cuadrados para la construcción de la terminal de ómnibus de esa localidad. Cabe destacar que estos terrenos tienen una valuación fiscal de alrededor de $1.000.000.