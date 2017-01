Garrafón Social: cada vez más familias rionegrinas cuentan con gas en sus hogares

A partir de este domingo, 163 familias se sumaron al plan, de las cuales 72 habitan en Aguada de Guerra y ya cuentan con este vital servicio, en una zona donde las bajas temperaturas se extienden durante casi todo el año. Tal es así que la propia Aída Rondeau tuvo que encender su nuevo calefactor hace sólo algunas noches, en pleno enero, porque “ya estaba haciendo un poco de frío”.



Aguada de Guerra está ubicada a unos 80 kilómetros de Maquinchao, sobre la Ruta Nacional 23. Durante décadas sus habitantes esperaron cumplir el sueño de contar con gas en sus hogares. Y no solo lo lograron, sino que además este servicio llegó acompañado de Internet para todo el pueblo.



Cada familia recibió una cocina y un calefactor alimentado por un zeppelín de gas de un metro cúbico cada uno. Además se sumaron al programa Conexión Rionegrina, que les permite acceder a Internet en sus hogares. Todo suministrado de forma gratuita por el Gobierno de Río Negro.



“Tengo una emoción total, hemos sufrido el frío durante tanto años”, explica Aída, quien llegó a Aguada de Guerra a los seis y desde entonces, durante toda su vida, tuvo que recurrir a la leña para calefaccionarse y cocinar.



“Ahora escasea la leña. Ya no hay lugares para conseguirla. Antes había montes, pero ya no hay nada. Y nos manejábamos con garrafas, pero a veces no llegaban”, cuenta.



“Esto que nos trajo el Gobernador Weretilneck nos pone a todos muy contentos”, asegura y cuenta con alegría que “hace unos días ya estaba haciendo un poco de frío a la noche y prendimos el calefactor para probarlo. No podía creer el calorcito que se siente”.



Aida está acompañada por María Cristina Cabeza, su vecina en el pueblo, quien cuenta: “El año que pasado fue muy frío y leña no hay, es muy difícil y ahora tenemos el gas, es una alegría tan grande”.



María no puede ocultar su felicidad porque “el Gobernador ha mirado a la zona rural, a los pueblos chiquitos y ha sido el único gobernador que lo hizo en tantos años”.



“Tenemos Internet y el asfalto, que cambia todo. Es un sueño que hemos tenido siempre”, dice.







“Nunca en mi vida pensé que podíamos llegar a tener gas”







Unos 130 kilómetros al sur se encuentra el paraje El Caín. Allí también el Gobierno de Río Negro inauguró el servicio de gas natural y de Internet el pasado domingo, beneficiando a 73 familias.



Paola es una vecina del paraje. Tiene unos 70 años. Acompañó al Gobernador en la recorrida y en las inauguraciones. Notablemente emocionada, confiesa que “nunca en mi vida pensé que podíamos llegar a tener gas en nuestra casa”.



“Estoy agradecida con el Gobernador y toda su gente. Estamos usando el gas y nos ahorramos de comprar leña”, relata, pero aclara que su estufa, compañera de toda la vida, no pasará al recuerdo: “Va a quedar ahí, por las dudas que algún día escasee el gas”.



“Toda la vida estuve acá. Me críe y me hice mujer grande en El Caín. Soy una ciudadana argentina acá. Con mi marido y con mi hijo defendemos en esta tierra la bandera de nuestro país. Son muchos años viviendo juntos, acompañándonos”, cuenta Paola, con lágrimas en los ojos.



Los mismos testimonios se oyeron minutos después, en Pilquiniyeu, paraje ubicado a unos 20 kilómetros al sur de El Caín, sobre la margen sudoeste de la Meseta de Somuncura. Allí se inauguró el gas e Internet para 18 familias y tres instituciones.



En una jornada histórica, el Gobierno de Río Negro remarcó el compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes de todos los lugares de la provincia, sin distinción.



En esa línea avanza el plan Garrafón Social, que lleva este elemento a todos los hogares, reduciendo a la mínima expresión el uso de la leña, el kerosene y el gas oil. Además, es financiado en parte con fondos de las regalías hidrocarburíferas y apunta brindar una justa redistribución entre los pobladores rionegrinos, estén donde estén radicados.



También es parte de esta filosofía la implementación del programa Conexión Rionegrina, llevado adelante en forma conjunta entre el Ministerio de Gobierno y la empresa estatal de tecnología ALTEC.