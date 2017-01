Nuevo servicio de DNI Express para acceder al documento de forma rápida

Se trata de un trámite prepago, con un costo de $750, que se deberá abonar previamente, obteniendo un código de comprobante que será solicitado en la oficina digital para completar la toma de datos biográficos y biométricos.



El servicio se abona únicamente a través del portal del Ministerio del Interior, con tarjeta de crédito Visa o Mastercard y no es necesario que la tarjeta sea propiedad del titular del trámite.



Para abonar el servicio, se deberá ingresar a la página web del Ministerio del Interior (www.mininterior.gob.ar) hacer click en el botón del servicio "DNI EXPRESS", y seguir las instrucciones.



El solicitante recibirá el DNI Express mediante correo postal certificado en el domicilio declarado al momento de la toma del trámite.



Siendo un servicio preferencial, como es el caso de Pasaporte Express cuyo único fin es que se pueda gestionar en forma urgente, las oficinas seccionales otorgarán atención prioritaria a los ciudadanos solicitantes que se presenten con el código de comprobante de pago para realizar DNI Express.



Quedan excluidos de este servicio los casos en que el solicitante no haya obtenido antes un DNI o número de matrícula asignado, o desee modificar datos. Tampoco se pueden tramitar bajo esta modalidad DNI Cero Año, Opciones de Nacionalidad, Cartas de Ciudadanía ni Identificaciones Tardías, deriven o no de orden judicial, así como tampoco Rectificaciones o Reposiciones.