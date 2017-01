El paraje Mamuel Choique cuenta por primera vez con garrafones de gas e Internet para sus vecinos

Además se dejó inaugurado el servicio de Internet para todo el Paraje.



Dicho Plan llegará a 1780 familias que hoy no cuentan con el servicio de gas, dando soberanía en los parajes a través de una inversión del Estado provincial, de $68.511.324 en obras de infraestructura.



Acompañaron al Gobernador el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo; el director de Comisiones de Fomento, Yamel Mohana; el comisionado de Fomento, Benito López; la legisladora, Sandra Recalt; el presidente del Ente de la Región Sur, Marcos Pérez, y vecinos del Paraje.



En la oportunidad el Gobernador también entregó cinco ruecas eléctricas a un grupo de artesanas, herramienta que les permitirá incrementar su producción llevándola a niveles sustentables.



En ese marco, el Mandatario expresó que “no debe haber rionegrinos más o menos importantes. El dinero que administra el Estado debe llegar a todos sus habitantes. Y debemos ir haciendo cosas que signifiquen cambios importantes para cada lugar”.



Más adelante, comentó que “aquí hay pobladores que hace 60 o 70 años se calefaccionan con la leña y hoy llegó el fin de esa etapa. Estamos contentos de haber llegado a implementar el Plan del Garrafón, el cual permitirá tener inviernos menos duros y todo lo que ello implica. El miércoles vendrá el camión a cargar los garrafones cuyas recargas estarán a cargo de la Provincia”.



Además, agregó que “se suma al Internet de la Escuela otro señal para todos los vecinos que sin duda ayudará a que puedan estar más y mejor comunicados. La llegada del gas e Internet tiene por objetivo que nadie se sienta solo o que sienta que está viviendo mal”.



Por último, el Gobernador, aseguró que “no queremos seguir perdiendo chicos en la Escuela (Escuela Primaria N° 113), tenemos que continuar trabajando con nuestros productores para seguir teniendo animales para generar ingresos en la comunidad. Me pone feliz ver que van haciendo cosas, paso a paso, todos unidos, esa es la manera de salir adelante, empujando del mismo lado”.





Plan Garrafón Social





El objetivo del Plan Garrafón Social es reducir a la mínima expresión el uso de la leña, el kerosene y el gas oil, apuntando a reinvertir lo que el petróleo por regalía brinda, en una justa redistribución entre los pobladores rionegrinos, estén donde estén radicados.



En este caso 45 familias son beneficiarias de tanques de 1m3, un calefactor y una cocina por cada hogar, ampliando la capacidad de almacenamiento de gas. Todas las instalaciones cuentan con seguros y son inscriptas en la secretaría de Energía, ofreciendo seguridad y transparencia en las obras realizadas.



El tanque social tiene además como beneficio la redistribución de envases de diez kilos, que ya no se utilizarán en el Paraje, acción que permitirá disponer de envases e inyectar al circuito de Acción Social en los sectores donde el Plan aún no llega.



Cabe señalar que Mamuel Choique es una localidad del Departamento Ñorquincó, en el sudeste de la provincia de Río Negro, Argentina. Se encuentra a180 kmde San Carlos de Bariloche.