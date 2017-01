Aumentaron las multas por infracciones de tránsito Viedma

El Estado municipal puso en vigencia un incremento del orden de un 30 y 40% en las multas por infracciones graves en el tránsito, de acuerdo a los términos de la ordenanza N° 7.289 votada por el Concejo Deliberante en la última sesión del año pasado.



Los casos considerados como de “alcoholemia positiva o negarse al test” serán sancionados de ahora en adelante como castigos pecuniarios que oscilan entre los 11.760 y 17.600 pesos.



Las actas labradas por encontrar a menores de edad conduciendo sin permiso oscilan entre los 6.720 y 11.760 pesos, y si los inspectores municipales constatan infracciones relacionadas con una “picada” en la vía pública se pueden aplicar valores en la franja de 13.300 a 17.500.



Por cruzar un semáforo con luz roja, el Juzgado de Faltas está autorizado a cobrar desde este año en un rango que va de 5.880 a 8.820 pesos. En tanto que darse a la fuga en un control “cuesta” de 10.500 a 14.700 pesos.



El Código Tarifario establece que los castigos pecuniarios son acumulativos por lo cual si se reincide se duplicará el valor de cada uno de ellos.



Los montos fueron actualizados de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, elaborado por la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro; se destacó en los fundamentos relacionados con la medida.



El subsecretario de Seguridad e Higiene del Municipio, Elio Bonaiuto, aclaró que el objetivo de las multas “no persigue fines recaudatorios en sí mismo” sino “corregir y generar conciencia” para evitar que se sucedan conductas que pueden poner en riesgo la vida de las personas.



El funcionario indicó que si bien los incidentes pueden estar ligados con “alcoholemia positiva” (con un promedio de 10 por fin de semana), los controles “vienen teniendo efectos espectaculares”.



Puso como ejemplo en ese sentido que durante el fin de semana último en el balneario El Cóndor, con motivo de la 44° edición de la Fiesta del Mar y del Acampante, se hicieron 192 fiscalizaciones con “pipetas” y sólo se encontraron huellas de alcohol en dos conductores.



Agregó que principalmente entre los adolescentes existe “una toma de conciencia, y ya se está tornando como una costumbre que designan a uno del grupo para que conduzca, y en una salida nocturna, el que maneja no consume alcohol”.



En otro orden, Bonaiuto se mostró en desacuerdo con el sistema que aplica el Juzgado de Faltas para cobrar las sanciones en virtud de que “debiera cobrarse la multa de contado, y no estar fraccionada en cuotas, porque se han visto casos en los cuales los infractores hicieron una entrega, y luego no siguen el convenio”.



De acuerdo al resumen de actas concretadas en ese ámbito municipal, la quinta infracción que más se reitera es el estacionamiento en lugar prohibido, que con el nuevo incremento tarifario ronda entre los 1.155 a 1.680 pesos.