Mediante decreto, el Gobernador estableció distintas medidas para la reducción del gasto público

La disposición alcanza a la Administración Central, Organismos Descentralizados; Entes Autárquicos, Sociedades del Estado; Sociedades Anónimas y todas aquellas empresas donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y demás Entes del Poder Ejecutivo Provincial.



Mediante el citado decreto, que será rubricado por el Mandatario el lunes próximo, se invita al Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos de Control y Municipios de la Provincia, a adoptar medidas de contención del gasto en sus respectivas jurisdicciones.



Durante la mañana, el Gobernador Weretilneck había realizado un mensaje a la población rionegrina, en el que anunciaba la toma de distintas medidas para la contención del gasto, de manera tal de evitar que la Provincia caiga en una situación de crisis a partir del déficit fiscal.



“Lo peor que le podría pasar a la Provincia hoy es que su Estado entre en crisis y que no pueda cumplir con la tarea que todos los días los rionegrinos nos han encargado. Es un acto de responsabilidad. La Provincia tiene que gastar menos”, resaltó el Mandatario en su mensaje.



Las medidas dispuestas, que tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, son las siguientes:



• Suspender las nuevas Contrataciones bajo cualquier figura de Personal, a excepción de las áreas de Salud, Seguridad y Educación, que sólo podrán realizarlo para cubrir una vacante que se haya producido con posterioridad a la publicación de la presente norma legal o según las necesidades que resulten de la aplicación en los servicios en hospitales o establecimientos escolares. En el caso de Seguridad, quedan exceptuados los egresados 2017 de las Escuelas de Policía. Asimismo, queda suspendida la apertura de Cursos en las diferentes Escuelas de Policía.

• Suspender nuevas Locaciones de Inmuebles, debiendo racionalizarse los espacios físicos existentes en los edificios que actualmente ocupa el Poder Ejecutivo Provincial, y considerar la revisión de los contratos vigentes.

• Los funcionarios provinciales e integrantes de los Directorios de Empresas Públicas no recibirán aumento salarial durante el año 2017.

• Suspender las Comisiones Oficiales de Servicios fuera del territorio provincial, de los agentes públicos del Poder Ejecutivo con rango inferior a Subsecretario.

• Limitar las Comisiones Oficiales de Servicios a un máximo de cinco días por mes y por agente.

• Suspender el inicio de trámites para nuevas Licitaciones Públicas y Privadas, exceptuando aquellas destinadas a la adquisición de medicamentos, prótesis y/o equipamiento hospitalario.

• Mantener los montos autorizados a licitarse en concepto de transporte, insumos, y mantenimiento por convenios del Ministerio y/o Consejo Provincial de Educación.

• Suspender a partir del 1 de marzo de 2017 la realización de Horas Extras, a excepción del área de Salud, a los efectos del cumplimiento del servicio específico en los hospitales de la provincia con su debida justificación, estableciendo una reducción del 25% de las guardias médicas y las horas extras en relación a lo efectivamente realizado a noviembre de 2016.

• Disminuir en un 35% el gasto en viáticos y pasajes y en un 40% el gasto de combustible, a excepción de las áreas de Salud y Policía.

• Instruir al Consejo Provincial de Educación a implementar para los casos de suplencias docentes que, la autorización se realizará bajo la responsabilidad de la Dirección de Personal a través de las Unidades de Gestión de los Consejos Regionales, no pudiendo abonarse las suplencias que no hayan sido autorizadas por esa vía.

• Reducir en un 20% las Transferencias Corrientes a Empresas Públicas.

• Intimar al Personal del Poder Ejecutivo Provincial, que se encuentre en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, a que inicie el trámite pertinente de acuerdo a la legislación vigente.

• Disminuir en un 50% los montos autorizados de los Fondos Permanentes.

• Instruir al Ministerio de Economía a definir las cuotas presupuestarias conforme las posibilidades financieras y comunicar los niveles aprobados a las jurisdicciones y entidades, quedando facultado, en función a variaciones no previstas en el flujo de recursos para modificar los montos a autorizarse a los distintos organismos.

• Disminuir en un 40% el cupo mensual otorgado para el uso de telefonía celular y proceder a la suspensión del servicio cuando se supere el mismo.

• Disminuir en un 35% el otorgamiento de subsidios, Aportes No Reintegrables, Becas, Ayudas Sociales y Transferencias a Instituciones.

• Instruir al Instituto Provincial de Seguro de Salud (IPROSS) a que los convenios con los prestadores a renovarse en el ejercicio fiscal 2017, mantengan los valores vigentes a la fecha.

• Establecer que las Autoridades Superiores de la Administración Pública Provincial y demás organismos del Estado, serán responsables de que en su respectivo ámbito, se extremen las medidas tendientes al control del gasto.