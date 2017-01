Convenio con la UNRN vinculado al nuevo Código de Tierras

La actividad se plasmó en un acuerdo firmado entre la Dirección de Tierras provincial y la Sede Atlántica de la casa de altos estudios rionegrina. El nuevo Código de Tierras que impulsa el Poder Ejecutivo se encuentra en tratamiento en la Legislatura y apunta a reemplazar y unificar un marco normativo disperso y vetusto, ya que la ley del sector rural tiene 55 años de vigencia y la del sector urbano más de 30.



Sobre el acuerdo con la UNRN, el director de Tierras, Diego Lawrie, informó que los estudiantes de abogacía presentaron un programa denominado “Hacia un nuevo concepto de la función social y productiva de la tierra en Río Negro, del papel a la realidad de los rionegrinos”.



Indicó que a través de un trabajo de dos meses se realizará un informe anual donde “se plasmen estadísticas, posibles articulaciones estatales así como otros elementos que permitan acercar los beneficios del proyecto de ley de adjudicatarios en situación de vulnerabilidad, ya sea por lejanía o desconocimiento de un potencial cambio de régimen legal”.



El coordinador general de la Dirección de Tierras y autor del código en debate en la Legislatura, Enrique Álvarez Costa, destacó al respecto que “el trabajo social tiene por entrelazar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera con la aplicación práctica en determinado campo de la realidad”.



Agregó que “en este caso la labor se centra en las causales que llevaron a proponer la reforma al andamiaje legal vigente y cuáles serían los beneficios que traería aparejada para los pobladores de tierras fiscales”.



Manifestó que “recibimos con mucho agrado la posibilidad que estudiantes de nuestra universidad nacional se interioricen en la dinámica cotidiana de la Dirección de Tierras y en la propuesta legislativa que desde este organismo elevamos”.



“Esto demuestra que la iniciativa en cuestión ha despertado el interés y acompañamiento de muchos actores sociales involucrados”, aseveró.



Como una manera de enriquecer el debate en comisiones del Parlamento provincial, los funcionarios de Tierras vienen reuniéndose con intendentes, comisionados de fomento, legisladores y organizaciones sociales y productivas, de manera de informar en forma detallada los alcances del nuevo Código.



Lawrie destacó que hasta el momento se pudo constatar un gran consenso con las líneas generales que en la materia impulsa el Gobierno.



El nuevo Código de Tierras reemplaza un marco normativo con leyes dispersas y vetustas, ya que la ley del sector rural tiene 55 años de vigencia y la del sector urbano más de 30, y ahora se busca un nuevo paradigma, no ir hacia la ocupación de la tierra, sino hacia el afianzamiento productivo, mejorar aquellas que estén en producción, incorporando nuevos rubros y poner en actividad tierras ociosas.



Lawrie informó que no se admitirán excepciones al régimen, limitándose la discrecionalidad de los funcionarios que intervienen, siendo necesaria una ley especial para cualquier caso que escape a las previsiones contempladas. Explicó que con la iniciativa se reforma el sistema de tasación en diversos aspectos; el precio de la tierra no será fijado por el funcionario a cargo de la Dirección de Tierras sino que surgirá de un trabajo interdisciplinario en el que converjan actores públicos y estatales. Asimismo, se discrimina el valor de venta según condiciones subjetivas y objetivas, incorporando el concepto de precio de mercado a abonar en determinados casos.