Confirman reactivación del programa Techo Digno en Jacobacci

Los técnicos del organismo se reunieron con autoridades de la empresa a cargo de las obras para definir la continuidad en función del compromiso de la Secretaría de Viviendas de la Nación de liberar los fondos.



Barragán se reunió con los vecinos incorporados en el programa en el Centro Administrativo de Jacobacci, a instancias de la legisladora Sandra Recalt. Ratificó en la oportunidad que "mantuve una reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con autoridades nacionales donde me informaron que ya estarían disponibles los fondos para dar comienzo a las obras".



Indicó que reactivar las obras del programa Techo Digno "no fue sencillo, significó mucho trabajo ya que se tuvo que sacar una ley en la Legislatura, y establecer los acuerdos con las partes intervinientes". Destacó en este marco, "las coincidencias políticas" tanto en el Parlamento, donde salió la norma por unanimidad, como con Nación para liberar los fondos en función de actualizar los valores de las obras.



Recordó a los vecinos "que las Viviendas que hoy se encuentran paralizadas estaban en manos de los gobiernos locales, por lo que se realizaron todas las gestiones para pasarlas a la órbita del IPPV, en base a un acuerdo Municipio-Nación-Provincia".



Explicó que "a las viviendas de Jacobacci les está faltando alrededor de un 43% para terminarlas y ahora el IPPV se hace cargo del compromiso de finalizarlas".



La Legisladora Recalt había recibido la preocupación de los vecinos de Jacobacci y por eso gestionó una reunión con el Interventor del IPPV. Valoró en ese marco "la llegada del funcionario a la localidad que pudo brindar esta buena noticia de la reactivación que no se sabía; esto le dio tranquilidad a los beneficiarios del programa". En otro orden, Barragán aprovechó su visita a Jacobacci para reunirse con el referente del Sindicato de Empleados de Comercio de la región y la obra social OSECAC, Marito Ñancucheo, y analizar los avances del plan de 40 viviendas destinado a trabajadores de ese sector.