Beach Handball: Trapem y Selección Argentina ganaron en El Cóndor

Con un gran marco de público durante las tres jornadas de competencia, la arena del balneario El Cóndor fue testigo de la apertura de la 12º edición del Circuito Patagónico de Beach Handball que coronó a Trapem de General Roca y Selección Argentina B.



El Circuito Patagónico de Beach Handball es una de las competencias más emblemáticas de las playas rionegrinas y brindó un gran espectáculo en su apertura. El próximo fin de semana las acciones se trasladarán a Puerto Madryn (Chubut), y el cierre será como cada temporada en Las Grutas el 17, 18 y 19 de febrero.



Con grandes finales, fue Trapem de Roca quien festejó en la masculina de la categoría mayores al imponerse a Sol de Mayo de Viedma 2 a 0. Por el tercer puesto Centenario derrotó también a la Selección Argentina y se subió al podio.



Entre las damas, el combinado B del seleccionado argentino superó 2 set a 0 a Goliat de Viedma, mientras que Selección Argentina A hizo lo propio ante las locales de Sunami para quedarse con el tercer puesto.



La categoría cadetes también animó grandes finales: en varones los mejores fueron los viedmenses de Sol de Mayo, que le ganaron en "shoot out" a Picapiedras, y en damas Goliat se quedó con el juego ante Sol de Mayo, también en "shoot out".



En la premiación estuvo presente la directora de Deporte Comunitario de Río Negro, Alejandra Di Nardo, el intendente de Viedma, José Luis Foulkes, la responsable de la cartera deportiva local, Bibiana Wilberger, por la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Guillermo Ruiz, y el presidente de la Fundación, Luis Ausqui.



Posiciones finales



Mayores Varones

1° Trapem (Roca)

2° Sol de Mayo

3° Centenario

4° Selección Argentina

5° Sunami

6° The Rombaiix (Patagones)

7° No se pica (Uruguay)

8° Viñas 360º

9° Empleados de Comercio



Mayores Damas

1° Selección Argentina "B"

2° Goliat

3° Selección Argentina "A"

4° Sunami

5° Fly Summer

6° ¿Por qué así?

7° Es lo que hay (Cipolletti)

8° Las Calesitas



Cadetes Varones

1° Sol de Mayo

2° Picapiedras

3° Trapem

4° Pozzo Ardizzi



Cadetes Damas

1° Goliat

2° Sol de Mayo

3° Las Panteras

4° Trapem