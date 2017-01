Emotivo acto por el 91 aniversario de El Bolsón reconocimientos y anuncio de obras

Esta noche a las 21 horas en el Paseo Padre Feliciano cierran las celebraciones con la actuación de la Orquesta Filarmónica de Río Negro junto al Chango Spasiuk presentando "Tierra Colorada en el Teatro Colón".



Colmado de vecinos, funcionarios municipales y provinciales y hasta turistas que se acercaron para participar del Acto Oficial en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, se celebró el aniversario de la fundación de El Bolsón con la conformación de la primera Comisión de Fomento fundada un 28 de enero de 1926 por el gobierno del entonces Territorio Nacional de Río Negro. Encabezaron el acto además la presidente del Concejo Deliberante Adriana del Agua; el Ministro de Obras y Servicios Públicos Carlos Valeri y el Diputado Nacional Sergio Wisky.



El intendente Pogliano saludó a los vecinos y declaró "por segunda vez nos toca encabezar este acto a un año del comienzo de nuestra gestión en el que han pasado una cantidad vertiginosa de hechos y creo fervientemente que llegó la hora de ponernos de pie; levantarnos y que dejemos de ser, como muchas veces dijimos: la última localidad de la provincia; el pueblo más olvidado de Río Negro o el patio de atrás de Bariloche. Si de oportunidades se trata, estamos en la puerta de lograr las posibilidades de renacer a El Bolsón, gracias al Plan General de Obras Públicas que planea llevar a cabo el Gobierno provincial".



El mandatario enfatizó además: "Tomemos estas posibilidades para el pueblo que merecemos ser con por ejemplo una terminal de ómnibus en el acceso norte de la ciudad; el asfalto de la calle Rivadavia y los que vendrán el año entrante. La ampliación del sistema cloacal ya que hoy el porcentaje de conexiones es bajísimo y por lo que comenzaremos a ampliarlo a casi la totalidad de las viviendas. Debemos resolver este problema sanitario y ambiental y por eso está prevista la ampliación de la planta depuradora actual", y agregó: "Nuestro pueblo vivió durante muchos años sin que el agua sea una preocupación para los gobernantes; ese es el crecimiento, el cual debe ser sustentable y debe poder sostenerse" dijo Pogliano aprovechando la oportunidad para hacer un repaso de las obras concretadas y las que se encuentran en ejecución durante su primer año de gestión:



"Comenzamos los trabajos para las primeras 13 viviendas que se construirán después de 20 años y gracias a un motor olvidado que son los empleados municipales a quienes se les mejoraron las condiciones de trabajo, salariales, pase a planta, incluidos dentro de la medicina laboral, hemos cerrados dos paritarias exitosamente. También en breve comenzarán las obras para embellecer el ingreso a nuestra localidad desde sus dos principales accesos norte y sur".



En cuanto al turismo Pogliano se refirió a "nuestros turistas". "Además de para nosotros mismos para quienes nos eligen la ciudad tiene que estar limpia; ordenada, con un sistema de tránsito acorde; con señalización en las calles. Ese es el único camino y por eso hemos puesto el esfuerzo en señalizar las calles, en proponer un proyecto de reforma de la Plaza Pagano, en generar paseos peatonales, en invertir en la promoción de todos nuestros servicios. En mejorar las luminarias y las condiciones de los trabajadores. Hemos salido a trabajar fuertemente en la promoción turística para poder decir hoy que nos encontramos con un índice del 95% de ocupación" y agregó: "la temporada anterior tuvimos una afluencia de un 60 % menos que la actual pensando en la extensión del verano, con las diversas ofertas que hemos propuesto a lo largo del año" y continuó: "por eso pensamos en el desarrollo del cerro Perito Moreno, un recurso natural con el que contamos que debemos mejorarlo, prepararlo y ofrecerlo dentro de lo que se nos permita en materia de normas y medioambientalmente.



Volviendo a las redes cloacales Pogliano explicó que "hasta el 2036 tendremos la previsión del sistema cloacal para El Bolsón por una inversión de 175 millones de pesos para resolver un problema de casi 40 mil habitantes de nuestra ciudad, casi la totalidad". También subrayó el trabajo a través del Plan de Mensuras, mediante el CFI, para que en su primera etapa "300 familias puedan contar con títulos de propiedad".



"Necesitamos generar oportunidades para que nuestros hijos no tengan que emigrar a buscarlas. El Bolsón ha llegado a tocar fondo, pese a encontrarse en una de las zonas con mayor potencial turístico y de ser una de las ciudades con más capacidad de desarrollo humano y económico de Río Negro, aún así los datos sociales son alarmantes" declaró Pogliano desarrollando que hoy El Bolsón "presenta la situación más extrema de la Provincia en proporción a sus habitantes" ya que un informe del año pasado señala que el 22 por ciento de la población vive en 31 ocupaciones ilegales que albergan a 5 mil o más personas. "5 mil personas contra 515 en Catriel o 656 de Cinco Saltos; con letrinas a cinco cuadras del centro de la localidad; uno de los ríos más hermosos del mundo rodeado de casillas donde la gente vive en condiciones inhumanas" y denunció "Así no ofrecemos salidas para una vida digna a la mayoría de nuestros vecinos y si ustedes me eligieron para gobernar, estoy aquí para hacerlo, no para mentirme o mentirles. Revertir esa situación es nuestra obligación moral, política y jurídica; cambiar esas condiciones de exclusión lo que sólo es posible si generamos trabajo y actividad económica".



El intendente finalizó su discurso a los presentes remarcando que no le interesaba "hablarles de las generaciones futuras si no somos capaces de tomar decisiones en el presente" y detalló: "tenemos un enorme déficit habitacional y laboral; escasez desde lo productivo; un gran desequilibro económico; más de 5 mil personas viviendo en tomas; más de la mitad del pueblo sin cloacas; un gran porcentaje del pueblo sin agua corriente. Situaciones que analizo y me pregunto cómo hago para cambiarlas porque esas personas están allí, esperando que nosotros hagamos algo y no es que nos estemos olvidando del resto, pero si somos una comunidad los que hoy puedan estar bien, dejarán de estarlo sin no resolvemos los problemas de quienes están mal".



Finalmente el mandatario municipal hizo un llamamiento a la unidad del pueblo. "Hemos vivido situaciones complejas en las que todos nos hemos visto preocupados, dañados o aislados. Creo que es el momento de ponernos de pie como dije al principio. De pensarnos una comunidad, aun con las diferencias, porque eso es lo que nos hará crecer como pueblo en grande".



Por su parte el gobernador Weretilneck - quien entregó aportes para importantes obras para El Bolsón y realizó una visita a un hogar de abuelos; se reunió junto al intendente con Coopetel, además de visitar las obras que en conjunto lleva el municipio con la provincia en el Club Cristal- remarcó la necesidad de lograrse grandes consensos desde el interés general y no desde el egoísmo: "Estoy convencido que el Intendente lo va a lograr, y es mi compromiso acompañarlo desde el primer al último día", además de expresar la necesidad de "defender fuertemente lo colectivo lo que es de todos" y dijo que este aniversario "es un buen momento para los balances y reflexión en conjunto sobre lo sucedido, lo que está pasando y lo que queremos" e insistió en que "las ciudades se construyen sobre los consensos no sobre los egoísmos y autoritarismos. Lo que El Bolsón necesita es un gran consenso, la identidad se puede mantener en aquellas culturas milenarias, pero se pone en crisis con verdaderas explosiones demográficas como las que ha vivido El Bolsón" y enfatizó en "valorar la organización institucional y los actos administrativos, si pensamos que el dónde vivir será del individualismo, desorden y descontrol vamos a lograr todo lo contrario y quienes quieren vivir dignamente no lo van a poder hacer. Cuando hablamos del Perito Moreno, hablamos de generar trabajo. El Bolsón necesita al cerro, porque si no hay trabajo, hay pobreza y si hay pobreza no hay felicidad en nuestro pueblo".



ALUMBRADO PÚBLICO EN ARRAYANES, AEROPUERTO, SENDAS EN EL RÍO QUEMQUENTREU Y ACCESO NORTE; CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DE ACCESO NORTE; VEHÍCULOS; PLAN CALOR Y AGUA POTABLE



En ese marco festivo el intendente Pogliano recibió por parte del Gobernador aportes y firmó convenios para obras que beneficiarán a los vecinos de El Bolsón; se entregó un aporte de $471.840 destinado al Plan Calor y otro por $150.000 cuyo destino es solventar los gastos que demandó la organización del Aniversario.



Se firmó un acta compromiso entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad, mediante el cual el Gobernador se compromete a la entrega de un aporte de $900.000 para la compra de una camioneta y un utilitario cero kilómetro, los cuales serán destinados al área que el municipio lo disponga. Dicho compromiso forma parte de los cuatro vehículos ya entregados el año pasado.



Asimismo se suscribió entre la Provincia y la Municipalidad el convenio de ampliación de alumbrado público, con una inversión provincial de $2.965.465.



Las tres zonas a intervenir comprenden una franja de aproximadamente 800 metros de largo cada una. La alimentación eléctrica se hará en forma subterránea. Se trata del bordeado del barrio Arrayanes y el Aeropuerto como continuación de la avenida San Martín, y los senderos peatonales uno situado sobre la margen del río Quemquemtreu y la otra ingresando por el acceso norte de la ciudad, margen izquierdo de la Ruta Nacional N°40. Se colocarán 100 columnas de cuatro metros de altura.



También se firmó entre el Municipio, la empresa SCROCCA y la Provincia el contrato para la obra de refuerzo de las redes de agua potable, en el que se invertirá la suma de $9.758.126.



La obra tiene como objetivo la ampliación de las redes de agua potable de la localidad en tres sectores, para dar solución a deficiencias de caudales y presiones del sistema de distribución.



El intendente municipal hizo entrega a la Secretaria de Turismo Silvia Luzardi de la carpeta elevada a Nación para la construcción del Portal de acceso Norte a El Bolsón.



VECINOS DESTACADOS Y RECONOCIMIENTOS EMOTIVOS



Como en todos los aniversarios - en la oportunidad de este 91º cumpleaños- se realizó el cambio de abanderado y escoltas y la entrega de un reconocimiento a los vecinos que portaron la bandera hasta este año. Así la abanderada Petrona Antrichipay y las escoltas Viviana Ramírez y Manuel Álvarez entregaron los atributos a los nuevos abanderados la Sra. Gladys Pérez Tesorera y activa participante de Alcec cap 42 asociación que ayuda a la lucha contra el cáncer quién fue votada como vecina destacada y portará la bandera junto a quienes serán escoltas: Sequeiros Malisa "Chuky" una conocida instructora de zumba destacada por su labor solidario y el Sr. Horacio Guasco reconocido vecino y dirigente político propuesto desde la UCR, ex Presidente del Concejo Deliberante el "primer piquetero" de El Bolsón como recordaron entre risas con el fin de conseguir obras locales.



Las demás personalidades destacadas a las que el intendente junto a la presidente del Concejo Deliberante otorgaron reconocimientos por su labor pública, protagonismo social o actividad privada - propuestos por vecinos e instituciones y votados en el Deliberante local- fueron la comprometida profesora Estela Bustos Directora de la Escuela de Danzas Españolas Fandango; el vecino con sus fideos y pan dulces solidarios; el paraguayo Román Coronel Franco; el deportista Maximiliano López destacado en competencias de montaña y quien nunca dudó en ayudar desinteresadamente con su conocimiento en las búsquedas de personas extraviadas en terrenos difíciles; el vecino Roberto Edgardo Poltronetti destacado en el deporte y jubilado de Vialidad Nacional, historia que despertó risas y recuerdos entre los presentes gracias a su máquina "la Erica" y la reconocida Artista Plástica Susana Sommers a través de su incansable trabajo y obras que representan a El Bolsón a través de su prestigioso arte.



También fueron reconocidos los vecinos Pastor Joel Higueras por su labor comunitario a través de las cenas solidarias y los comprometidos y solidarios vecinos Pablo Antonio Carretero, Hugo Orlando Barrías Vargas y Hugo Oyarzo.



Otro de los momentos emotivos fue la participación de la vecina María Rosa Olivier de Daniel conocida cariñosamente en la localidad como "Maruca" quién hizo uso de las palabras como parte del anecdotario local haciendo una evocación a tiempos pasados "no por mejores sino distintos" tomando aspectos positivos de entonces teniendo en cuenta las dificultades que como sociedad atraviesan a El Bolsón.



Algunas autoridades que no pudieron estar presentes enviaron sus saludos a todo el pueblo de El Bolsón como la Senadora de la Nación Silvina García Larraburu y la Defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz.



Por su parte representantes de los credos religiosos el Padre Ricardo Citadini por la Iglesia Católica; el Pastor Meister de la Iglesia El Faro y el Sheik sufí Abdul Rauf Felpete expresaron sus mensajes de unión, reflexión y celebraciones en paz para El Bolsón.



Además entre las autoridades presentes en este 91º Aniversario se encontraron los concejales de la localidad; los intendentes de las localidades de Lago Puelo y El Hoyo Raúl Ibarra y Daniel Cárdenas; el Juez de Paz de El Bolsón Marcelo Muscillo; los legisladores provinciales Arabela Carreras; Silvia Paz; Mariana Domínguez Mascaró, Leandro Lescano y Alfredo Martin; la Secretaria de Turismo de Río Negro Silvia Luzardi; el Secretario de Obras e Infraestructura de Río Negro Alejandro Echarren; el Director del Hospital de Área Oscar Panomarenko; el Sub comisario de la Unidad Regional 12 Alejandro Álvarez; el Jefe del SPLIF Domingo Sales; el Jefe de Bomberos Alejandro Namor; el Comandante Alberto Orlando González del Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional; el Jefe del Servicio Forestal Agustín Guasco; el delegado de ARSA en la localidad Lisandro Báez; el Cónsul de Chile Diego Velazco.



El Acto Oficial cerró con un desfile a cargo de la Escuela de Policía de Rio Negro, en su nueva sede en El Bolsón junto a la presentación de números folklóricos por parte del Ballet municipal.



Por otro lado fueron previstas variadas actividades como celebración del cumpleaños local durante todo el fin de semana; la Dirección de Deportes municipal organizó un Duatlón y distintas competencias deportivas durante el sábado y domingo como "newcom" de adultos mayores, basquet y fútbol, además de un alegre y concurrido "Zumbaton" el día sábado con degustación de tragos sin alcohol elaborados por bartenders profesionales en el marco de la campaña "Una noche sin alcohol" jornada enmarcada también dentro de la charla debate coordinada por el Grupo JEM, grupo de padres "Estrellas amarillas", Vivian Perrone de Madres del Dolor, Luis Albornoz, Red de violencia y la participación del Médico y Diputado Sergio Wisky en la mesa. Cerrando el día sábado con el Espectáculo "Contando Tangos" del Maestro Miguel Ángel Barcos con la actuación de bailarines de tango; todo con entrada libre y gratuita.



DOMINGO CIERRE DE LOS FESTEJOS POR EL ANIVERSARIO DE EL BOLSÓN



Esta noche del domingo a las 21 horas con entrada libre y gratuita el Chango Spasiuk presenta en la peatonal cultural Padre Feliciano su penúltimo trabajo discográfico "Tierra Colorada en el Teatro Colon", junto a Rafael Gintoli y la Orquesta Filarmónica de Rio Negro, dirigida por Martin Fraile Milstein, imperdible.