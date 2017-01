El Chango Spasiuk y La Orquesta Filarmónica deslumbraron a más de cinco mil espectadores en el aniversario de El Bolsón

Vecinos y turistas se acercaron al escenario montado en el Paseo Cultural Padre Feliciano en el centro de El Bolsón, para escuchar a Spasiuk y su acordeón. El músico hizo un repaso de algunos de sus trabajos y también de obras inéditas en su discografía como Vera, Acento Misionero y Gratitud, sin dejar de mencionar una inolvidable versión de Libertango, de Astor Piazzolla, con la que cerró el concierto.



"Con el maestro Gintoli hemos trabajado a lo largo de años y cuando Martín Fraile Milstein el Director de la Orquesta - nos llamó para tocar con la Filarmónica, yo no la conocía y hoy puedo decir que estoy muy contento y agradecido porque fue una sorpresa esta Orquesta con músicos tan jóvenes; con quienes los ensayos han sido muy buenos y ojalá se repitan" declaró ante la prensa Spasiuk además de contar que "aunque el clima un poquito ventoso hizo complicado tocar música de cámara y sinfónica fue espectacular poder hacer un programa así y espero poder seguirlo recorriendo la provincia".



Así el público bolsonense y turistas alucinaron con este penúltimo trabajo discográfico de Spasiuk y que se presentó en el último de los tres conciertos propuestos desde el programa Verano Cultural de Río Negro.



"Un programa diseñado para que los rionegrinos y turistas en este verano 2017 puedan disfrutar de la excelencia de una propuesta de música de cámara y de nuestra Orquesta provincial y de un músico popular e innovador como Spasiuk quien a venido ya en otras oportunidades a El Bolsón y siempre es un placer tenerlo presente; aún más para en el Aniversario de nuestra localidad" expresó el intendente Bruno Pogliano.



Por su parte el consagrado violinista Rafael Gintoli expresó: "El Chango es un artista no sólo consagrado sino que inspira a muchísima gente y es muy importante estar cerca de un creador; de alguien que constantemente te da motivos nuevos para estar activos con el violín; una provocación constante y eso es muy lindo musicalmente" confesó el excelentísimo violinista que en marzo abre la temporada del Teatro Colón con las estaciones de Vivaldi y con obras de Piazzola y que se encuentra invitado como uno de los jurados al Concurso de Beijing, China "Espero hacer muchos Chango Spasiuk más porque me apasiona tocar con un verdadero creador de la música Argentina" insistió Gintoli.



El Director de la Orquesta expresó además "tocar con Chango es un continuo aprendizaje desde los ensayos; de un lenguaje que no conocíamos".



El concierto estuvo a cargo en su primera parte sólo por la Orquesta Filarmónica de Río Negro, donde los músicos desplegaron piezas como KM 11, El Cachilo Dormido, Dos Palomitas, La Arenosa, Danzarín, Lo que Vendrá y Nocturna para dar luego el pie a la fusión con la música del Chango la cual despertó más de un "sapucay" entre el público de El Bolsón.