UnTER paró la asamblea de cargos en Los Menucos

"Llegamos a dar cumplimiento al mandato del Congreso de no realizar las asambleas", aseguró Patricia Cetera, Secretaria General de UnTER. Desde muy temprano se percibió una inusual movilización de policías en cada esquina de la localidad. Funcionarios del ministerio de educación labraron un acta con una Juez de Paz. Las y los docentes permanecieron en el lugar para garantizar que la asamblea no se realice. La misma movilización se realizará para las asambleas previstas el jueves "en SAO y el viernes en Choele – Choel", apuntó Marcelo Nervi, Secretario Adjunto.



Benjamín Catalán, Secretario Gremial y de Organización expresó que "durante esta primera suspensión de la asamblea soberana, estuvimos reunidos con un grupo de compañeros y compañeras de Los Menucos que se presentó para titularizar, ya que habían sido convocados por el Ministerio de Educación. Les explicamos y les recordamos los motivos por los que el sindicato se hizo presente hoy y por los cuales, se iban a impedir todas las asambleas soberanas".



Catalán señaló que "en la charla con los/as compañeros/as hicimos un recorrido desde el momento en el que nos separamos de la gubernamental, porque recordemos que estuvimos trabajando en una comisión mixta con el gobierno, que se disolvió en julio al momento del conflicto salarial". Comentó además que "siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero los que se negaron a estas charlas para definir cuestiones fueron los funcionarios del ministerio, no pusieron en debate el régimen de incumbencias, el régimen académico marco, ni el régimen de incompatibilidades".