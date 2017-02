Una reforma educativa que nos involucra a todos

La presidenta de la Comisión de Educación explicó que "desde agosto de 2015 se han generado espacios de consulta y debate en el acompañamiento y formación hacia nuestros docentes con la participación de toda la comunidad educativa". "Como Estado nos sentimos en la obligación de generar alternativas ante los altos índices de deserción escolar, pensando una propuesta superadora que abandone la visión tradicional y meritocrática y ponga el énfasis en la construcción de saberes democráticos y de calidad".



En este sentido Fernández repasó la reforma y señaló que la Nueva Escuela Secundaria "tiene una organización del trabajo docente por cargos y por horas dedicadas al trabajo institucional, es decir que garantiza el acompañamiento a las trayectorias, tutorías, coordinaciones de áreas, etc". "Esta modalidad permite que los docentes concentren sus horas en una sola escuela, mejorando la calidad de su trabajo y acrecentando significativamente la pertenencia hacia la propia institución".



Asimismo especificó que "los docentes que tengan horas asignadas a los trabajos institucionales ejercerán también roles tutoriales, acompañando institucionalmente a los estudiantes para el desarrollo y finalización de sus trayectorias escolares".



En lo que hace a la acreditación y promoción, la parlamentaria aclaró que "la repetición con la misma enseñanza no garantiza la incorporación de los conocimientos; en este sentido, la reforma plantea el seguimiento apuntando a la singularidad del estudiante y proponiendo nuevas oportunidades a partir de otras herramientas didácticas".



"Estamos convencidos de la importancia que significará esta reforma educativa integral para nuestra provincia, porque incorpora nuevos formatos pedagógicos y pone el eje en el estudiante y en el acompañamiento de la institución como condición esencial para su desarrollo y finalización", recalcó la legisladora y finalizó, "tenemos la firme decisión de avanzar en este sentido y no permitiremos la utilización política de la puesta en marcha de este gran desafío que nos involucra a todos y a todas".