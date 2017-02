ANSES y Alumnos Regulares

El ingreso al aplicativo se realiza a través de la WEB del Organismo (www.anses.gob.ar), con Clave de Seguridad Social Corporativa.

Es importante destacar que, si el Establecimiento Educativo ingresa los Certificados Escolares a través del aplicativo, los titulares (alumnos o progenitores) no deberán presentar los formularios ante las oficinas de ANSES. Para esto, será necesario que informen a los titulares que se realizará la carga desde la Institución y que pueden consultar la presentación del Certificado Escolar, a través de MI ANSES (www.anses.gob.ar), con Clave de Seguridad Social.

ANSES utilizará la información registrada en el Sistema Aplicativo “Certificados Escolares”, a los fines de acreditar los requisitos para el pago de la Asignación por Ayuda Escolar Anual y la prestación PROGRESAR.



Paso a paso: cómo acreditar desde www.anses.gob.ar la escolaridad de los alumnos

1. Ingresar en el apartado Prestaciones y Servicios, opción Servicios Corporativos.

2. Hacer clic en Establecimientos Educativos - Carga y acreditación de Escolaridad y luego en Acceder al aplicativo.

3. Ingresar al aplicativo con la Clave de Seguridad Social Corporativa y seleccionar el Establecimiento Educativo.

4. Registrar los datos de todos los alumnos, o importar un archivo txt con la nómina de los alumnos.

El Manual de Usuario del Aplicativo, con el detalle de la carga se encuentra disponible en ANSES / Servicios Corporativos / Establecimientos Educativos - Carga y acreditación de Escolaridad / Guía Paso a Paso - Carga y acreditación de Escolaridad

¿En qué consiste la Asignación por Ayuda Escolar?

La Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual consiste en el pago de una suma de dinero cuyo objetivo es paliar los gastos escolares al iniciar un ciclo lectivo o un tratamiento de rehabilitación. Se abona de forma masiva en el mes de marzo a quienes perciban asignación por HIJO. Si no percibieron en marzo la Ayuda Escolar, pueden percibirla hasta diciembre, contra acreditación de la regularidad escolar.

¿Quiénes tienen derecho a percibirla?

• Trabajadores Monotributistas

• Trabajadores en Relación de Dependencia

• Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino

• Titulares de Asignación Universal por Hijo

• Titulares de la Prestación por Desempleo

• Titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo

• Titulares de una Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

• Titulares de Pensión No Contributiva por Invalidez





¿En qué consiste la presentación para PROGRESAR?

Es una ayuda económica para estudiantes entre los 18 y 24 años. Los Titulares de la prestación PROGRESAR, deben cumplir con dos presentaciones anuales de regularidad de escolaridad, para mantener el derecho al cobro, y percibir el 20% acumulado. La primera presentación se realiza entre los meses de agosto y noviembre, y la segunda entre diciembre y marzo