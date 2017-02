VAMOS POR MÁS... NI UNA MENOS

Como ejemplo y antecedente cabe mencionar que el alcalde de La Paloma -Uruguay-, Alcides Perdomo está propiciando en su localidad esta restricción argumentando que "parece que si una mujer es bella puede recibir a otros ciudadanos en un evento, pero si no cumple determinados parámetros, no lo puede hacer. Esa actitud constituye una discriminación y la utilización de la mujer como un mero objeto".



Asimismo el Gobierno del Sur de Australia decidió suprimir la presencia de promotoras al considerar que va en contra de la lucha por la normalización de la presencia de las mujeres en los eventos deportivos. “El Gobierno está pagando por las chicas en estos eventos, al mismo tiempo que estamos invirtiendo dinero en programas de salud mental para ayudar a las mujeres jóvenes que tienen problemas de imagen corporal”, expuso el ministro de Deportes del Sur de Australia, Leon Bignell, cuando dio el paso de prescindir de las promotoras en un evento de motor celebrado en Australia. Esa línea política se ha trasladado al ciclismo. Para Bignell, la presencia de las mujeres no puede estar unida a una imagen denigrante, como sucede en numerosos certámenes deportivos. “Lo que en realidad queremos es inspirar a las chicas y a las mujeres jóvenes que van a las pruebas de motor para que se conviertan en conductoras de coches, en mecánicas o ingenieras”, apuntó Bignell durante la Clipsal 500, una prueba de motor que el pasado año retiró a las mujeres que acompañan la espera a los pilotos en las parrillas de salidas en su política en favor de la igualdad. Esa es la lógica que imperará en el Tour Down Under, que ha sustituido a las azafatas por corredores junior a la hora de entregar los trofeos a los corredores al considerar sexista el empleo de promotoras.



En el camino de eliminar la violencia hacia las mujeres -objetivo del que aún estamos lejos- y erradicar los feminicidios, es necesario que el Estado comprenda la estrecha relación que existe entre las prácticas de violencia más extremas con los patrones culturales y sociales que son tomados por hombres durante toda su vida y que les hacen creer que las mujeres son objetos de los cuales pueden disponer. Si una mujer es expuesta como un objeto, como un soporte en el cual hacer publicidad -como el caso más notorio de los eventos deportivos-, claramente seguimos perpetuando estas nociones y lejos estamos del "Ni una Menos".



En ese sentido y respetando la Ley Nacional N° 26.485 "de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, la Ley Nacional 26.061 "de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes” artículo 9, Derecho a la Dignidad e Integridad: "las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante…”, la larga lista de feminicidios y violencia hacia la mujer en Argentina, el lamentable dato ofrecido por Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer -INDESO-, de Rosario según el cual cada 36 horas se produce un femicidio en nuestro país, nuevamente exigimos que el estado provincial como los gobiernos locales no permitan la contratación de promotoras para exposiciones, actividades deportivas o empresariales que se realicen en el territorio por sexistas, estereotipantes y discriminatorios.