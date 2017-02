Continúa la venta las entradas anticipadas para el Turismo Carretera en Viedma

En tanto, la Asociación Corredores de Turismo Carretera (TC" class="tag">ACTC) comenzó hoy el período de acreditaciones a los medios de prensa.

El trámite se realiza a través del sitio web www.actc.org.ar, hasta el lunes 13 de febrero. Los interesados deben completar el formulario, y posteriormente comunicarse con la oficina de prensa de la TC" class="tag">ACTC (011-4905-1000 int. 114) para completar la acreditación.

Los cupos de personas por medio serán los siguientes: dos de AM, uno por FM, AM o FM que transmitan serán cuatro, dos por diario, uno por página web y dos por televisión.

Además, el lunes próximo a las 20 será el lanzamiento oficial de la temporada en Las Grutas -en el Casino del Río-, con presencia de autoridades provinciales y de TC" class="tag">ACTC. Confirmaron su participación los pilotos Juan Manuel Silva, Mauro Giallombardo y el ex piloto de F1, Gastón Mazzacane.

Respecto a las entradas anticipadas, las mismas podrán adquirirse vía online, en comercios adheridos y en las agencias oficiales de Lotería de la Provincia.

Al igual que el año pasado se pueden comprar las entradas a precios promocionales de manera anticipada hasta el miércoles 15 de febrero a un valor de $200 las generales y de $450 boxes.

Los menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad ingresan gratis con la presentación del DNI y, en los dos últimos casos, con el carnet correspondiente (Jubilados con comprobante de la ANSES).

Vía online las entradas anticipadas pueden adquirirse en el sitio de venta de entradas www.eventpass.com.ar donde se pueden abonar con tarjetas de crédito.

Por intermedio de Lotería de Río Negro, en Viedma pueden comprarse en la Agencia 1 (Pueyrredón y Moreno), Agencia 2 (Brown y Belgrano), Agencia 3 (Rivadavia 237) y Agencia 45 (25 de Mayo 836).

En San Antonio Oeste en la Agencia 66 (San Martín 824), en General Conesa en la Agencia 7 (Roca 544) y en Choele Choel en la Agencia 9 (Avellaneda 740).

Además, las entradas están a la venta en diferentes comercios. En Neuquén capital en Alto Comahue Shopping (Ruta 7 y Dr. Ramón), en Cipolletti en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354) y en Carmen de Patagones en Kiosco Tibu (Comodoro Rivadavia 201).

En cuanto al estacionamiento, la Cámara Auto Moto Club del Valle Inferior dio a conocer los valores en los diferentes sectores.

En el sector general (perímetro y riñón) quienes ingresen el jueves 16 o viernes 17 abonarán $200 y quienes lo hagan el sábado 18 o domingo 19 $100 en el caso de los autos o camionetas. En el caso de las casilla, colectivos o camiones los valores serán de $300 para jueves y viernes y $100 el sábado y domingo.

En zona de boxes, dentro del autódromo, el estacionamiento costará $300 pesos el jueves o viernes con capacidad limitada de cien vehículos, y en el sector fuera del autódromo el valor será de 200 pesos para quienes ingresen jueves o viernes y de 100 pesos quienes lo hagan el sábado o domingo.