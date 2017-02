Multarán al vecino que arroje residuos voluminosos en la vereda

En este sentido, Alberto Kuen, del área de Inspección, explicó que "se recorrerán los diferentes sectores y, al advertir acumulación de ramas y basura domiciliaria en veredas -exceptuando escombros-, se notificará al vecino. De no cesar dicha conducta se realizará la multa correspondiente".



"Lo que no queremos es que se arrojen o depositen desechos en las veredas y en los espacios públicos. Estaremos controlando y revisando todas las calles, porque el vecino tiene la obligación de no arrojar ni dejar residuos en las veredas", advirtió Kuen.



Se recuerda a la comunidad de los barrios Villa Rita y Villa Mazzini que continúa el operativo de limpieza barrial propuesto por la Municipalidad de Patagones.



Para ello, los frentistas deben depositar la basura no convencional y voluminosa, entre la que se contempla madera, hierro y chapas, entre otras, para que sea posteriormente recolectada por los operarios.