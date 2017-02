Di Giácomo: "Casi todos los municipios que deben renovar concejales lo harán el 14 de mayo"

El funcionario destacó el decreto del gobernador Alberto Weretilneck que determinó esta asistencia en la logística, más allá que “está la posibilidad que algún municipio decida no elegir esa fecha, con lo cual debe costear su propia elección, o la haga coincidir con la fecha de los comicios nacionales de medio término”. “En ese caso la asistencia la obtendrá de Nación”, agregó.



Recordó sobre este tema que “hay algunos municipios, en total son 12, que al no tener carta orgánica, se rigen por lo que dice la Constitución respecto a que además de las elecciones en las que se elige intendente, que se hace como el resto de los comicios cada cuatro años, cada dos años tienen que renovar la mitad de su poder Legislativo, es decir, la mitad de sus concejales”.



Mencionó que en esta situación se encuentran Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Pilcaniyeu, General Enrique Godoy, Pomona, Chimpay, Coronel Belisle y Guardia Mitre.



Enfatizó que esos municipios “en la medida que hagan sus elecciones el 14 de mayo van a contar con el servicio electoral provincial que significa la asistencia, la logística, el dinero necesario para llevar adelante la elección”.



Asimismo, el Ministro manifestó que la decisión debe tomarse 90 días antes, con lo cual se sabrá para el 13 o 14 de febrero qué municipios optan para el 14 de mayo, más allá que adelantó que por lo que le han comunicado informalmente “casi todos o todos irán en esa fecha”.



Di Giácomo reconoció que muchos intendentes le han planteado la posibilidad de unificar todos los comicios cada cuatro años, no elegir concejales “a medio término”, pero “como esto está en la Constitución, se va a poder corregir si se plantea una reforma” de la carta magna provincial. “Para que haya un cambio hay que reformar la constitución”, reafirmó.