Mataron salvajemente a 37 perros rescatados para robar en un refugio en Córdoba

Fueron 37 perros los que encontraron muertos, algunos ahogados, otros por golpes o aplastamiento, en un refugio para animales abandonados de la ciudad de Córdoba, que fue atacado por personas que asaltaron el lugar cuando no se encontraban sus cuidadores.



El ataque fue perpetrado anoche en el refugio perteneciente al Grupo de Asistencia, Rescate y Readaptación Animal (Garra), construido con ladrillos ecológicos, en el barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba.



La organización denunció que esta mañana encontraron muertos a 37 perros que eran cuidados en el lugar.



Según la denuncia, un grupo de animales fue ahogado y otros murieron por golpes y aplastamiento, informó la prensa local, a la vez que algunos medios reprodujeron fuertes imágenes de las condiciones en las que quedaron los perros.



"Los mataron a golpes, otros por aplastamientos, otros ahogados, es de terror", sostuvo Celeste Ávila, una de las encargadas de Garra, publicó el diario La Nueva Mañana.



La mujer reclamó, en diálogo con radio Mitre Córdoba, que la policía preste seguridad al lugar, ya que no es el primer ataque que sufren y también temen por la integridad personal de las personas que trabajan en el refugio.



"Hemos sufrido una secuencia de actos violentos para con nuestros refugiados (nuestros garritos) por parte de terceros que aún no están identificados y que por los mismos, ya se encuentran realizadas las denuncias correspondientes", publicó Ávila en redes sociales.