Las Grutas: Weretilneck presidió el lanzamiento de la primera fecha del TC que se realizará en Viedma

El Turismo Carretera, considerada la competencia en funcionamiento más antigua del mundo y la más popular del país, en 2017 cumplirá 80 años y comenzará a festejarlo en Río Negro. De esta manera, la Provincia continúa como sede de acontecimientos deportivos de relevancia.

En este marco, el Gobernador Weretilneck afirmó: “Para los rionegrinos es un orgullo ser sede por segundo año consecutivo de la apertura del campeonato de la ACTC. Por eso asumimos el compromiso para que esta categoría de gran jerarquía sea cuidada en toda su extensión en Viedma, como la seguridad en el autódromo, el confort para el público, las condiciones en las comunicaciones, por eso le quiero agradecer a Hugo Mazzacane y a los pilotos por confiar”.

Además, agregó: “Venimos de una temporada con altibajos y todo aquello que sirva para que el turista venga forma parte de la apuesta turística que tenemos como Gobierno”.

Acompañaron al Mandatario el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane; el gerente Fernando Miori y la presidenta de Casinos del Río, Graciela Gil.

Además, la presentación contó con los pilotos Juan Manuel Silva, Matías Rossi y Gastón Mazzacane.

En tanto, el gobernador de Neuquén, Gutiérrez, enfatizó: “La categoría vuelve a confiar en el norte de la Patagonia y asumimos el compromiso porque este tremendo esfuerzo que hacen todos, permite el desarrollo económico de las ciudades y además nos da la posibilidad de brindar una competencia de excelente nivel nacional. Es poner a ambas provincias abrazadas en el podio y uno tiene la varilla alta y la gran responsabilidad de seguir mejorando”.

Destacó además que “este lanzamiento también habla de la integración que nos une, entendiendo que sumando juntos podemos salir al resto del país y al mundo para fortalecer el desarrollo económico de Río Negro y Neuquén”.

Por su parte, el titular de la categoría, Mazzacane, marcó: “El Gobernador de Río Negro se puso el desafío de ser la primera fecha de la temporada y lo logró, por eso estamos muy contentos de venir a esta Provincia, a esta casa porque me siento como en mi casa, lo mismo me sucede en Neuquén”.

“Me parece magnífico el compromiso que asumieron de integrar la Patagonia porque no es fácil, están a mucha distancia, dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, y el Turismo Carretera como es la categoría más federal apuesta fuerte a esto”.

El lanzamiento también contó con la presencia del secretario general de la Gobernación, Matías Rulli; la ministra de Turismo, Cultura y Deportes, Silvina Arrieta; el secretario de Deportes de Río Negro, Marcelo Szczygol; el secretario de Medios, Guillermo Campetti; la titular de la Agencia de Seguridad Vial, Mónica Ramos; los legisladores Graciela Valdebenito, Adrián Casadei y Ricardo Arroyo; el intendente de San Antonio Oeste, Luis Ojeda y demás autoridades provinciales y municipales, además del empresario, Claudio Urcera.



Venta de entradas



El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, puso a la venta las entradas anticipadas para la primera fecha de la temporada del Turismo Carretera en el autódromo Ciudad de Viedma. Las mismas podrán adquirirse vía online, en comercios adheridos y en las agencias oficiales de Lotería de la Provincia.

Al igual que el año pasado se pueden comprar las entradas a precios promocionales de manera anticipada hasta el miércoles 15 de febrero a un valor de $200 las generales y de $450 boxes.

Los menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad ingresan gratis con la presentación del DNI y, en los dos últimos casos, con el carnet correspondiente (Jubilados con comprobante de la ANSES).

Vía online las entradas anticipadas pueden adquirirse en el sitio de venta de entradas www.eventpass.com.ar donde se pueden abonar con tarjetas de crédito.

Por intermedio de Lotería de Río Negro, en Viedma pueden comprarse en la Agencia 1 (Pueyrredón y Moreno), Agencia 2 (Brown y Belgrano), Agencia 3 (Rivadavia 237) y Agencia 45 (25 de Mayo 836).

En San Antonio Oeste en la Agencia 66 (San Martín 824), en General Conesa en la Agencia 7 (Roca 544) y en Choele Choel en la Agencia 9 (Avellaneda 740).

Además, las entradas están a la venta en diferentes comercios. En Neuquén capital en Alto Comahue Shopping (Ruta 7 y Dr. Ramón), en Cipolletti en La Caja Mágica (Mariano Moreno 354) y en Carmen de Patagones en Kiosco Tibu (Comodoro Rivadavia 201).

En cuanto al estacionamiento, la Cámara Auto Moto Club del Valle Inferior dio a conocer los valores en los diferentes sectores.

En el sector general (perímetro y riñón) quienes ingresen el jueves 16 o viernes 17 abonarán $200 y quienes lo hagan el sábado 18 o domingo 19 $100 en el caso de los autos o camionetas. En el caso de las casilla, colectivos o camiones los valores serán de $300 para jueves y viernes y $100 el sábado y domingo.

En zona de boxes, dentro del autódromo, el estacionamiento costará $300 pesos el jueves o viernes con capacidad limitada de cien vehículos, y en el sector fuera del autódromo el valor será de 200 pesos para quienes ingresen jueves o viernes y de 100 pesos quienes lo hagan el sábado o domingo.