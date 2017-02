Manifiesto de Educación sobre las asambleas de toma de cargos para la ESRN

Ante las acciones que lleva adelante el gremio UnTER, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS deja en claro que:



La ferocidad con que la UnTER impide la realización de las Asambleas es el indicador claro de que hay muchos docentes que DESEAN elegir sus cargos. Profesores y profesoras que consideran, con razón, que la ESRN es mejor. Si la UnTER tuviera razón en los argumentos que esgrime, NO NECESITARÍA IMPEDIR EL INGRESO DE LOS DOCENTES A LAS ESCUELAS, PORQUE NADIE PARTICIPARÍA DE LAS ASAMBLEAS.



El Consejo Provincial de Educación (CPE) define por Resolución 4404/16 la figura de Asamblea Soberana Extraordinaria (ASE) para QUE LOS PROPIOS DOCENTES DECIDAN EN CONJUNTO Y LIBREMENTE, EN ESE ESPACIO PÚBLICO, SI QUIEREN O NO LLEVARLA ADELANTE.



Allí los Vocales Gubernamentales del CPE y de la Junta de Clasificación de Educación Secundaria podrían explicar con claridad, a quienes estén presentes, todas las alternativas para luego decidir con su voto si quieren o no seguir adelante con dicha Asamblea. Nos preguntamos: ¿Por qué entonces los propios trabajadores de la educación nucleados en UnTER impiden que otros trabajadores tomen cargo? ¿Será porque ésta es una acción político partidaria? ¿Será porque es una acción en contra de los trabajadores para generar un malestar que el conjunto de la sociedad no se merece?



Si la UnTER continúa en esta tesitura lo que va a conseguir es que en las Asambleas de Interinatos y Suplencias del 1 y 2 de marzo, los interinos pierdan su trabajo. Y este gremio que dice defender a los docentes idóneos, lo que en realidad está haciendo es permitir que quienes tengan título 9 (profesores) accedan a la doble vuelta que les permite acumular el máximo de cargos, desplazando no sólo a los idóneos, sino también a los habilitantes y supletorios que perderían la posibilidad de acceder al trabajo (Resolución 1080/92; Art. 24º, texto ordenado Resolución 100/95).



Estas Asambleas se realizan teniendo en cuenta el antecedente de las Asambleas de homologación de la Modalidad Técnica que la UnTER aceptó, y acompaña en su realización desde 2014. No entendemos por qué se oponen ahora a las ASE, a menos de que sea una acción política en contra del Gobierno.



Los argumentos que utiliza la UnTER son falaces, en cuanto que la Resolución 4404/16 pareciera tener más poder que la propia Ley 391 - Estatuto del Docente-, que establece en su Art. 24º que por razones de cambio de plan de estudio, cesan en el cargo los docentes en situación de revista interinos y suplentes, y se reubican sólo los titulares según lo establece el Art. 25º de la misma. De ninguna manera una Resolución puede tener mayor poder que una Ley. Esto es así y no creemos que el gremio lo desconozca.





NO ES CIERTO QUE LOS DOCENTES SE QUEDARÁN SIN TRABAJO. Por ejemplo: en el CEM 58 de Los Menucos, habiendo hecho las proyecciones de titulares e interinos de la escuela, finalizada la reubicación aún quedan 15 cargos para ser cubiertos en las Asambleas Ordinarias. Seguramente, la UnTER desconoce el trabajo realizado con las Plantas Orgánicas Funcionales de cada uno de los 93 establecimientos educativos y acude a falsedades para instalar el miedo a la pérdida del trabajo.



Más de 5.000 docentes ya se habían inscripto en octubre, de manera extraordinaria, a través de la Junta de Clasificación de Educación Secundaria para la ESRN. Una muestra clara del interés y los beneficios que los docentes evaluaron con esta nueva escuela.



Este Gobierno busca con las ASE resguardar el trabajo de los INTERINOS, ampliando sus derechos. De no poder realizarlas por impedimento del gremio, no le deja al CPE otra opción que aplicar el Art. 25º de la Ley 391, con la consiguiente pérdida de trabajo para los docentes en esta situación de revista.



El Gobierno de la Provincia, consecuente con la protección de los derechos que ha defendido siempre, propone la mejor escuela para las chicas y chicos de la Provincia, y genera nuevos y mejores puestos de trabajo para los trabajadores y trabajadoras de la educación en las Escuela Secundarias. Lamentamos la presión a la que son sometidos quienes deben participar en las Asambleas Soberanas Extraordinarias. Con las acciones forzosas que esta conducción gremial ejerce, sólo genera perjuicios a cada una de las personas que podrían asegurar su cargo docente en las ASE.

