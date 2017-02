Cámara Primera del Crimen confirmó procesamiento por Usurpación de vivienda

En actuaciones por "Usurpación" la audiencia correspondió a la apelación efectuada por el Defensor Oficial Marcos Ciciarello en representación de dos personas procesadas por el Juez instructor, a quienes se les imputó ingresar, previo ejercicio de fuerza, en una vivienda Barrio 270 Viviendas de esta ciudad, perteneciente al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social (IMTVHS), la que estaba destinada a una residencia de abuelos. De esa forma, procedieron al despojo del inmueble y según constatación, la puerta de ingreso presentaba abolladura en la parte inferior, una reja tipo puerta con pasador, sin candado, con signos de forzamiento en parte del mencionado pasador.



El defensor en su expresión de agravios manifestó, entre otros conceptos, que en estas actuaciones no se encuentra verificada la acción típica imputada, destacando que no se ha acreditado ni la materialidad ni la autoría. Señaló que el cuidador observó que no había nada violentado y destacó que estas personas manifestaron haber abonado a un hombre un monto de dinero por la misma, por lo tanto consideró que son víctimas de una estafa, y solicitó su sobreseimiento.



Por su parte el Fiscal de Cámara Martín Lozada, expuso su discrepancia con los dichos de la defensa, ello toda vez que las dos personas procesadas ingresaron a la vivienda utilizando una amoladora para romper la puerta de una vivienda que el Instituto de Tierras había entregado al municipio donde funcionaría un hogar de ancianos y cuando los trabajadores se presentaron en el lugar se encontraron con estas personas. Solicitó el rechazo de la apelación y la confirmación del procesamiento.



Seguidamente el Tribunal resolvió rechazar la apelación planteada. En los fundamentos se soslaya que asiste razón a la Fiscalía en su fundamentación, no obstante, señaló el Presidente Marcelo Barrutia, los argumentos de la defensa pueden presentarse al momento de la audiencia debate.



En consecuencia se confirmó el procesamiento de las dos personas, un hombre y una mujer, por Usurpación de vivienda dictado oportunamente por el Juez Ricardo Calcagno.