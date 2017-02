Con sentencia unipersonal, la Cámara Laboral I de Bariloche condenó a aseguradora a indemnizar a trabajadora de Educación

En consecuencia la Jueza Marina Venerandi condenó a Horizonte Compañía se Seguros Generales S.A. a indemnizar a la presentante con la suma correspondiente al capital e intereses devengados por el tiempo transcurrido.



Cabe señalar que la mujer, que se desempeñaba como portera en un establecimiento escolar, sufrió un accidente laboral que le produjo desgarro de gemelos, lo que derivó en una serie de tratamientos y erogaciones, entre ellos consultas médica, ecografías, fisio kinesiología, RX, traslados ante la imposibilidad de caminar, etc. ; todo ello hasta el alta médica. Durante todo el tratamiento la ART no se hizo cargo de ninguno de los gastos erogados, no obstante haberse realizado las presentaciones correspondientes.



En los fundamentos de la sentencia, la Jueza Marina Venerandi consideró acreditado el accidente laboral y los gastos realizados por la trabajadora , ordenando a la ART el reintegro de los mismos con sus intereses. Recordó los términos del art. 20 de la LRT, que indican que efectivamente la ART tiene la obligación de "otorgar a los trabajadores que sufran algunas de las contingencias previstas en esta ley, asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional, etc".



Se destaca, finalmente que, las prestaciones a que se hace referencia en el apartado 1, incisos a), b) y c) del presente artículo, se otorgarán a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes, de acuerdo a como lo determine la reglamentación.