"Urgente recomposición retroactiva a enero"

Por ello, más allá de los pronósticos del Poder Ejecutivo Nacional, que estiman una inflación que no superaría el 18%, es imperioso recomponer los salarios considerando la depreciación sufrida en 2016 como consecuencia del aumento del costo de vida luego de los ajustes tarifarios y el transporte, que impactaron en los precios de la canasta familiar y los servicios básicos.

Sabemos de los problemas que aquejan las finanzas provinciales y que superarlos no será fácil ni en poco tiempo. Pero tenemos la convicción de que serán resueltos.

La UPCN en su historia atravesó diversos momentos de dificultad financiera y económica de la provincia, momentos de alta conflictividad cuando se produjo la grave crisis provincial de Río Negro, cuando su gobernador dejó un profundo atraso salarial e incluso meses sin pagar salarios tanto a los empleados en actividad como a su sector pasivo. En ese momento negociamos sobre la base de la solidaridad con la finalidad de que ningún empleado público perdiera su puesto de trabajo. Años más tarde tuvimos que hacer frente a un injusto y arbitrario plan de disponibilidad de los puestos de trabajo de nuestros compañeros. Luchamos unidos contra la ley de disponibilidad y logramos derogarla.

Recientemente leímos que el Gobierno Nacional va a capacitar a los empleados públicos. Esto no es una novedad para la UPCN. Fue nuestra organización gremial la que en el año 2008 le propuso al Gobierno la creación del IPAP por el cual ya se han capacitado más de 8700 agentes del Estado y se han formado en el nivel medio y superior más de 1200 egresados. Actualmente se trabaja para capacitar a 4000 agentes de distintos agrupamientos y 1700 en diferentes niveles de formación media y superior. Hace años queremos rendir exámenes y para ello pedimos la implementación del escalafón que permita concretar otro de las grandes iniciativas de esta conducción gremial que es la carrera administrativa.



Juan Carlos Scalesi

Sec. Gral UPCN