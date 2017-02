Llega a Bariloche la 1º fecha del Circuito Nacional de Stand Up Paddle

En el marco del Patagonia SUP Race Llao Llao 10k se celebra la 4ta carrera del Circuito Patagónico de SUP, a cargo de la Asociación de Stand Up Paddle Patagónica (ASUPP) y primera del Circuito Nacional de la Asociación de Surf Argentino (ASA), a la que continuarán fechas de Mar del Plata, Corrientes, Paraná y Buenos Aires.



Agustin "Tincho" Palomeque, director de Patagonia SUP, dijo que "en Bariloche se espera un gran espectáculo con linda gente, tanto entre corredores como familiares de todo el país y Chile entre otros".



Adelantó que "este año se suma a la competencia, la categorías Minisupistas, para niños hasta 8 años, y continuamos con los Infantiles, Juveniles, All Around (3 y 7k) y Elite (10k), además de la divertidísima carrera por equipo de Stand Up Rafting, disciplina que debutó el año pasado a cargo de Extremo Sur".



Habrá novedades en el circuito de las remadas, que se reservan hasta el día de la reunión de corredores.



También habrá clases de SUP Yoga en las tablas, y en tierra para que todos los presentes puedan terminar la jornada bien relajados.



El Patagonia SUP Race comenzará a palpitarse el viernes 17 de febrero con la presentación del circuito a los competidores y la prensa invitada, en la reunión de corredores a realizarse por la tarde en el salón Bustillo del Hotel Llao Llao.



El sábado a las 10 los competidores y público comenzarán a reunirse en Puerto Spiegel, a donde se llega por el acceso oeste de la cancha de golf del hotel Llao Llao, para dar inicio a la previa del evento.



Se contará con la presencia de Juliana Gonzales quien tuvo una excelente participación en el último mundial de SUP en las islas Fijy, quedando en top 10 del ranking mundial.



Para más información y pre- inscripciones ingresar a www.patagoniasup.com.