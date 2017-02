El Presidente Macri encabezó en Viedma la primera reunión del “Proyecto Patagonia”

El Proyecto Patagonia busca tener una mirada a largo plazo para la región que incluya el aprovechamiento de las potencialidades, haciendo foco en mejoras concretas más que dar lugar a grandes planes retóricos.

La reunión se celebró esta mañana en la Residencia de los Gobernadores, en la capital rionegrina, y asistieron además los mandatarios provinciales de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Chubut, Mario das Neves; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y de La Pampa, Carlos Verna.

Una vez finalizado el encuentro con el Presidente Macri, el Ministro Frigerio junto a los gobernadores patagónicos ofrecieron una conferencia de prensa, donde explicaron que juntos trataron la visión estratégica sobre la región, pero también cuestiones más coyunturales vinculadas a las economías regionales.

En este marco, explicaron que pautaron reuniones cada dos o tres meses con el Presidente de la Nación “para poder evaluar el Proyecto Patagónico. No queremos otro plan retórico”, sostuvo el Ministro del Interior.

Por su parte, el Gobernador Weretilneck destacó la decisión del Presidente Macri de poner en marcha este Plan y agradeció la presencia de los Gobernadores del sur argentino: “Todos nuestros pueblos de la Patagonia crecieron alrededor de empresas estatales que hicieron crecer las localidades y generaron empleo. Todos coincidimos en que la nueva etapa de la Patagonia, que nos convocó a debatir el Presidente, tiene en el Estado una parte fundamental pero no única. Coincidimos en que tenemos recursos naturales, turísticos, minerales, agua y un mar fantástico y lo que tenemos desde el Estado es producir, convocar un gran proyecto patagónico que permita que sectores privados, que los inversores y los nuevos capitales se entusiasmen con esta etapa de la Patagonia”.

“Coincidimos todos sobre dónde está la Patagonia hoy y hacia dónde tiene que ir: en esto no hubo diferencias. Estamos satisfechos de lo que hemos logrado. El hecho de estar hoy aquí en Viedma, la ciudad fundacional de la Patagonia es un hito histórico y un gran gesto para esta época”, finalizó.

El Proyecto Patagonia apunta a que la Nación y las provincias converjan en objetivos y lleven a cabo programas para la resolución de las problemáticas más urgentes, como la creación de empleo y mejoras en las infraestructuras y la conectividad; dado que las seis provincias incluidas en la iniciativa comparten geografías, identidad, oportunidades y desafíos similares.

Las líneas fundamentales del proyecto fueron elaboradas por el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, junto a su vicejefe, Mario Quintana, y los ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de Transporte, Guillermo Dietrich; de Producción, Francisco Cabrera; de Energía, Juan José Aranguren; y de Agroindustria, Ricardo Buryaile, entre otros.

El Proyecto apuntará, en particular, al desarrollo de las energías convencionales y eólica, la ganadería, la agricultura, la pesca y el turismo. El objetivo es que las reuniones entre el Gobierno y las provincias sean periódicas y que en los debates intervengan representantes de las universidades, las empresas, los municipios y la sociedad civil.



Frigerio: “Resolvimos hacer foco en mejoras concretas”



En tanto, el Ministro Frigerio indicó que el proyecto busca tener "una mirada a largo plazo" para la región que incluya el aprovechamiento de las potencialidades, haciendo foco "en mejoras concretas más que dar lugar a grandes planes retóricos".

Explicó que “la reunión con el Presidente y los seis gobernadores de la Patagonia, fue muy fructífera. Después de 20 años el Gobierno Nacional y los gobernadores de la región Patagónica nos encontramos con la idea de construir una mirada común y a largo plazo para la región más joven del país que tiene un enorme potencial”.

Subrayó el Ministro que “con la Patagonia tenemos una de las mejores marcas de la Argentina, de las más reconocidas en el mundo y debemos aprovecharlo”.

Frigerio planteó la necesidad de cambiar la mirada sobre la región: "La idea es pasar de una concepción basada en el conflicto, como había en el pasado, a otra más vinculada a las posibilidades”.

“Resolvimos hacer foco en mejoras concretas. Tenemos prevista una reunión de acá a dos o tres meses, donde revisaremos los avances de los grupos de trabajo”, agregó.

Finalmente, el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, señaló que el proyecto “pasa de un desarrollo patagónico histórico fundado en base a las hipótesis de conflicto que tenía la Argentina en un pasado a uno patagónico que tenga como base el desarrollo fundado en el aprovechamiento de las inmensas potencialidades que tiene esta región del país”.