Los vecinos de Pomona ya cuentan con un cajero automático

El mismo facilitará la vida de los vecinos ya que no tendrán que trasladarse a otra localidad para extraer dinero o pagar servicios.



Cabe destacar que los costos de instalación del cajero fueron asumidos en partes iguales entre el Banco Patagonia y el Gobierno Provincial, quien se hará cargo a partir de hoy del mantenimiento mensual del dispositivo.



En la ocasión también se hizo entrega de equipamiento para el Hospital local por un total de $ 31.060.



Durante el acto, las máximas autoridades provinciales estuvieron acompañadas por los ministros de Gobierno y Salud, Luis Di Giácomo y Fabián Zgaib; los intendentes de Pomona, Miguel Ángel Jara; de Luis Beltrán, Pablo Delgado; de Lamarque, Sergio Hernández; de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao, y de Chimpay, Hugo Funes.



También estuvieron presentes el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri; los legisladores María del Carmen Maldonado, Ricardo Arroyo, Leandro Tozzi, Facundo López, Ariel Rivero, Graciela Holtz, y Elwin Williams; el vicepresidente del Banco Patagonia, Claudio Borsa, y el director para la provincia de Río Negro, Fabián Gatti.



Durante su discurso el Gobernador celebró poder compartir un acontecimiento de tal magnitud con los vecinos: "Es un gusto y una alegría poder compartir acciones, realizaciones y hechos", aseguró.



"Lo peor que le puede pasar un gobernante es no tener agenda, proyectos, propuestas o exigencias; es decir no saber qué hacer en pos el beneficio de su comunidad", indicó y destacó el valor de la relación mantenida con las autoridades municipales a lo largo de los años pese tener miradas políticas distintas.



"La primera cuestión que hay destacar es que la instalación del cajero va a jerarquizar la ciudad, y es importante además que los vecinos puedan contar en su localidad con lo que ven en otras, es importante que el ciudadano sienta que su localidad es tenida en cuenta y crece", indicó.



El Mandatario destacó que a partir de hoy "Pomona logra estar a la altura de otras localidades de Valle Medio y de la provincia", y que ello se traduce en "un gran beneficio para los trabajadores y para el comercio".



"Para nosotros es una satisfacción enorme poder cumplir con este compromiso", sostuvo y se comprometió y a seguir trabajando: "Esto es un paso más de tantos otros que tenemos pendiente para que la comunidad siga avanzando", dijo.



Weretilneck se refirió además a la entrega de equipamiento sanitario y explicó que desde el momento de su asunción el Hospital de Pomona fue un tema prioritario en su gestión. Respecto a ello indicó que pese a haber cumplido con la instalación de un edificio nuevo, aún resta mejorar servicios y cumplir demandas.



"Vamos a comprometer la ampliación del hospital actual porque está claro que debemos tener un lugar de atención acorde al que merece una ciudad ubicada en un lugar estratégico en las rutas en temporada alta", adelantó.



Asimismo, luego de dos fallidos intentos, ratificó el compromiso de construir el edificio propio del CEM Nº 139, e indicó que el próximo 23 de febrero se efectuará la apertura de ofertas de licitación.



Finalmente, destacó el trabajo de la municipalidad en lo que a servicios públicos hace y en función a las demandas de asfalto indicó que el próximo 15 de marzo, la empresa que está a cargo de la obra de reestructuración desde El Solito a Conesa, comenzará los trabajos de pavimento pendientes en Pomona.



"Todo esto no se nos ocurrió hoy; son tareas que venimos haciendo en conjunto desde hace algunos meses y años en algunos casos. Resulta que muchas veces el dinero no alcanza y por ello debemos ir trabajando los proyectos de forma paulatina y permanente", culminó.



A su turno, el jefe comunal Miguel Ángel Jara agradeció a los presentes y señaló que "el cajero representa una emoción muy grande, porque tener esto acá va a beneficiar a los vecinos y les va a simplificar la vida".



"Hoy Pomona también tiene su cajero automático, en el que los vecinos van a poder cobrar su sueldos, pensiones, jubilaciones y hasta pagar servicios sin tener que ir a Lamarque o Choele Choel", explicó.



Por último, el Vicepresidente del Banco Patagonia, Claudio Borsa, expresó que "para nosotros es una satisfacción estar acompañando al Gobernador en la inauguración de este cajero, que fue otro compromiso del Banco Patagonia en su rol de agente financiero".



Indicó que "el objetivo es llegar a todos los rincones de la provincia" y explicó que con dicha finalidad, la entidad presentó una propuesta superadora en el pliego.



Entrega de equipamiento



Durante el acto se entregó equipamiento para el nosocomio local por un total de $31.060,00.



De este modo la directora del Hospital, Claudia Abalos recibió un aspirador Silfab; un tensiómetro para obesos, una máscara con bolsa reservorio para adultos y otra similar pediátrica, un oxiometro de pulso de dedo, una balanza pediátrica, un carro de curaciones y una caja de cirugía menor.